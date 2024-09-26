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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Саудівський ніж у спину Путіна

glavcom.ua
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Саудівська Аравія невідворотно збільшить виробництво нафти, нагадуючи Путіну і Ко солодкі 80-і
колаж: glavcom.ua

Саудівці вирішили, що треба зменшити кількість грошей у Путіна

Financial Times пише, що Саудівська Аравія змінює свою нафтову стратегію. Весь останній час вони боролися за ціну на ринку на рівні 100 доларів за барель, яка б мала збалансувати бюджет королівства і забезпечити фінансування всіх мегапроєктів принца по модернізації країни, як то будівництва величезного міста чи купівля нових футболістів у гарем шейхів і розкрутка чемпіонату світу з футболу 2030 року. Власне, тому ОПЕК і вводили обмеження видобутку нафти, намагаючись утримати ціну високою. Що дуже допомагало Росії, для якої конче важлива висока ціна на нафту.

Але схоже саудівці задовбались. Проблеми з економікою Китаю не дають сподіватись, що нафта буде дорогою. А фінансувати бюджет треба. І якщо ціна на товар не зростає, то можна просто продавати більше цього товару. І тепер вони починають боротьбу за долю ринка. Бо якось неприємно було саудитам і іншим товаришам з ОПЕК спостерігати, як за останні роки їх доля ринку падала. І найбільшим видобувачем нафти стали США. І гроші текли не в їх кишені.

І це те, чого ми давно чекали. Бо саме це може різко підштовхнути ціну нафти, а значить і доходи росіян, вниз. Тільки на цій новині вартість нафти просіла на 2%. І це при тому, що у Китаї на цьому тижні вирішили робити дуже багато стимулів для економіки, що мало штовхати ціни на нафту у гору. Але ні.

І це просто стаття. Саудівська Аравія ще не збільшила виробництва нафти. Але тепер майже невідворотно збільшить. Нагадуючи Путіну і Ко солодкі 80-і. А слідом мають змінити свою стратегію і інші країни. Бо хто останній, той лох. Якщо цей процес розпочнеться, то далі вже його зупинити буде важко. І Саудівська Аравія вирішила його розпочати. Може тому, що не боїться цінової конкуренції, адже має дуже низьку собівартість.

І так, Саудівська Аравія тільки-тільки вступила у БРІКС. Але там кожен за себе. За свої інтереси. І особливо за своє бабло. І, схоже, араби вирішили, що для збільшення бабла у них, треба зменшити кількість цього бабла у Путіна. Нічого особистого, тільки бізнес.

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Джерело
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Теги: нафта росія війна путін бізнес Саудівська Аравія

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