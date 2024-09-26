Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав

Плани української делегації були зіпсовані з самого початку

На закритій зустрічі з журналістами, яку Володимир Зеленський провів напередодні свого візиту до Сполучених Штатів, він анонсував зустрічі з обома кандидатами на президентську посаду в США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Із останнім український президент планував зустрітися 26-27 вересня («головне, щоб час був») і стверджував, що ця зустріч буде важливою для обох сторін. Український президент також анонсував діалог з Конгресом, без підтримки якого Україні не обійтися.

Але фактично з перших днів візиту все пішло не так, як гадалося. Українська делегація, дійсно, опинилася в центрі уваги американського політикуму, але зовсім не з тих причин, на які розраховував Київ. Замість того, аби хоч на словах об’єднати демократів та республіканців, українська тема стала тим хмизом, який був кинути до полум’я виборчої гонки, яка зараз перебуває на самому піку.

Тригером скандалу доволі ординарна подія, яка конкретно зіпсувала подальший графік українського президента. Ще на самому початку вояжу 23 вересня Зеленський відвідав у Пенсильванії завод із виробництва боєприпасів в супроводі губернатора від демократів Джоша Шапіро. Це викликало бурхливу реакцію республіканців і призвело до ланцюга звинувачень і зривів зустрічей, на які так розраховував Офіс президента.

Трамп зірвався

Попри плани українського президента представити свій План перемоги особисто Дональду Трампу, з ним він так і не побачиться. І не з розпливчастими поясненнями «через неспівпадіння графіків», а через відверте небажання Трампа. Хоча не так давно Зеленський і Трамп спілкувалися телефоном, і судячи з коментарів, лишилися цілком задоволені діалогом.

Трамп, який останнім часом обрав риторику «на максималках», обрушився на Зеленського з прямими звинуваченнями та видав кілька чергових украй дивних висловлювань про Україну. Так, під час передвиборчих заходів екстравагантний лідер республіканців поскаржився, що Зеленський дозволяє робити собі брудні випади в його бік і працює на перемогу кандидатки від демократів. Заодно Трамп звинуватив діючого президента Джо Байдена та свою опонентку Гарріс, що ті дають Зеленському мільярди коштів платників податків, хоча той не погоджується укладати мирну угоду.

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський працює на виборчу кампанію його конкурентки в боротьбі за президентство Камали Гарріс ілюстративне фото: Deposiphotos

Трамп традиційно не вдавався в деталі, про яку саме угоду може йтися. Утім, в притаманній для себе ще з дебатів з Гарріс гіперболізованій манері заявив, що в Україні протягом трьох років війни знищені всі тисячолітні міста, крім Києва, загинули «мільйони людей» і договорився до того, що «України більше немає». У цій сумній ситуації він звинуватив, звісно, не свого давнього знайомого Путіна, а… Байдена з Гарріс і пообіцяв «вивести» США з війни в Україні в разі перемоги.

Малозрозумілі заяви Трампа, які часто протирічать одна одній, можна було б списати на його експресію та виборчий кураж, який, що не є секретом, не можуть приборкати навіть в його виборчому штабі. Відомо і те, що Трамп – людина, яка дуже легко ображається, тим більше, що образ на Зеленського вдосталь накопичилося ще з минулої каденції. Утім, заяви на мітингах – це лише заяви на мітингах.

Але до цькування української делегації доєдналася дрібніша республіканська артилерія. І це вже не залишає сумнівів: візит Зеленського і Ко республіканці максимально використають для своєї агресивної виборчої кампанії. Її меседж – простий: Зеленського «виписали» на тиждень до Штатів, аби він працював на підтримку Гарріс. Відповідно, Зеленський та Україна, яку він уособлює, є ворогами опонентів Гарріс. Принаймні, до завершення виборчої кампанії.

Посла Маркарову на заклання

Республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування щодо вже згаданої поїздки українського президента на завод із виробництва боєприпасів, який розташований в рідному місті Джо Байдена – Скрентоні. Вони роздули той факт, що Зеленського перевозили на завод літаком військово-повітряних сил, також його маршрут передбачав зупинку в Пенсильванії для зустрічі з губернатором Джошем Шапіро. Останній – непересічний представник Демпартії: ще нещодавно Шапіро розглядався як кандидат у віцепрезиденти від демократів. До того ж, Пенсильванія є одним з ключових штатів, за перемогу в якому суперничають Гарріс та Трамп.

Під час візиту Володимира Зеленського до Пенсильванії була підписана угода з губернатором штату Джоном Шапіро (праворуч) щодо співпраці з Запорізькою ОВА. Але запам’яталася ця зустріч не цим…

Соратники Трампа зробили висновок, що поїздка на завод фінансувалася за кошти платників податків і може бути прирівняна до передвиборчого заходу, а відповідно до втручання закордонної особи у виборчі перегони. Голова Комітету з нагляду Палати представників республіканець Джеймс Комер надіслав листи міністру оборони Ллойду Остіну, голові Білого дому Едварду Сіскелу та генпрокурору Меррику Гайланду з вимогою надати інформацію щодо цієї ситуації.

Також Комера обурили висловлювання, які собі дозволив український президент напередодні візиту на адресу Трампа та кандидата у віцепрезиденти від республіканців сенатора Джей Д. Венса. Зокрема, не сподобався висловлений Зеленським скепсис щодо «мирного плану» Трампа, який обіцяє припинити війну парою телефонних дзвінків за лічені дні.

У Пентагоні відповіли, що політ до Пенсільванії «був місією, що фінансувалася Міністерством оборони США»: «Ці чиновники (американські урядовці) виконували офіційні справи, пов’язані з безпековою допомогою США Україні, яка включала зупинку в міжнародному аеропорту Ньюарк-Ліберті, де вони зв’язалися з президентом Зеленським перед тим, як продовжити курс до міжнародного аеропорту Вілкс-Барре в Пенсільванії».

Було б наївно думати, що таке пояснення задовольнить республіканців. Спікер Палати представників Майк Джонсон пішов ще далі. Поїздку Зеленського у Пенсильванію він вважає достатньою підставою для… звільнення посла України в США Оксани Маркарової.

After organizing a partisan campaign event in a battleground state this week, Ukrainian Ambassador Oksana Markarova demonstrated she cannot be trusted to fairly and effectively serve as a diplomat in this country.



President Zelenskyy must immediately remove her. pic.twitter.com/7GmN1NECBs — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) September 25, 2024

В ультиматумі Джонсона сказано, що саме Маркарова організувала захід в ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гарріс, і навмисно не запросила туди жодного республіканця. «Ця поїздка була партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням (української сторони) у виборчий процес», – зробив категоричний висновок Джонсон.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вимагає звільнення посла України в США Оксани Маркарової, мотивуючи це втратою довіри республіканців колаж: glavcom.ua

За його словами, тепер республіканці втратили довіру до Маркарової, через що вона має бути негайно звільнена Зеленським з посади. Спікер, як і його соратники, висловив незадоволення тим, що кандидати на чолі президентського списку Республіканської партії постійно стають мішенню для медійних нападок з боку посадових осіб українського уряду.

Навряд чи слід додавати, що зустрічі Зеленського з Джонсоном за таких обставин також не відбудеться. Спочатку республіканець йшов від прямої відповіді щодо її можливості – зокрема, був не впевнений, що члени Конгресу залишаться у Вашингтоні через ураган на узбережжі Мексиканської затоки. А згодом виключив вірогідність такої зустрічі, яку не міг заздалегідь запланувати «через зайнятість».

«Все це є суворим попередженням для українського президента, який значною мірою покладався на американську підтримку, щоб відбити вторгнення Росії з моменту його початку в лютому 2022 року», – пише CNN.

ВВС зауважує, що ця суперечка загрожувала затьмарити зустріч Зеленського з президентом Джо Байденом у четвер, під час якої він мав представити «план перемоги» у війні своєї країни з Росією.

На такому тлі інформація в американських ЗМІ, що План перемоги, який привезла до США українська делегація, не вразив західний істеблішмент, вже не дуже здивувала. Джерела «Главкома» у дипломатичних колах, визнають, що час для презентації плану Зеленського був обраний, м’яко кажучи, не найвдаліший. «У цих умовах треба було зважувати кожен крок, аби нікого не образити, – розмірковує джерело. – Або взагалі вже презентувати свою програму дій новому президенту та новій адміністрації. Замість цього ми одразу почали зі скандалу. Проте ультиматуми Джонсона щодо відкликання посла – це ні про що, такі питання вирішуються тільки на рівні Держдепу».

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко констатує очевидне: «Зараз надзвичайно складний період і політична боротьба в США за крісло президента буде загострюватися з кожним днем. Нам важливо не бути втягнутими у будь-якій формі у цю боротьбу. Важливо проявити витримку, мудрість і фаховість».

Але вся пікантність ситуації в тому, як цю витримку проявити, коли Україну будуть втягувати у виборчу боротьбу попри її бажання і в той час, коли ворог наступає на фронті?

Без добрих варіантів

Посильну допомогу республіканцям якраз в розпал Генасамблеї ООН та виборчої гонки надав Кремль. Саме в цей момент Володимир Путін вийшов з заявою про те, що до ядерної доктрини Росії буде внесено уточнення, які знижують поріг можливості застосування ядерної зброї. Такі відверті погрози, вочевидь, розраховані на західну публіку, яка має остаточно злякатися «ескалації» та поставити хрест на перспективах надання дозволу Україні на застосування далекобійної зброї. А це є ключовим аспектом плану Зеленського. Трамп зі свого боку, завдяки виходу на сцену кровожерливого російського диктатора, отримує шанс знайти собі додаткові бали серед тих виборців, що ще не визначилися, але бояться втягування США у велику війну.

Проте Трамп, попри всі свої маніпулятивні думки щодо України і специфічне ставлення до Путіна та Зеленського, не вважається на Банковій «абсолютним злом». Принаймні, нинішня невдача точно не припинить пошуків точок дотику з кандидатом від республіканців.

Журнал Time у своїй статті за проміжними результатами візиту Зеленського до США пише, що чиновники з оточення українського президента вважають, що, хто б не переміг в листопаді, для України настануть гірші часи.

Time пише, що неназвані українські чиновники таки пов’язують надії щодо завершення війни з жорстким Трампом

«На їхню думку, Камала Гарріс, швидше за все, продовжить політику адміністрації Байдена, яку Зеленський і його радники вважають надто обережною та нерішучою у протистоянні Росії, – йдеться в статті Time. – Перемога Трампа, з іншого боку, несе як ризики, так і можливості для українців». За словами співрозмовників Time з української влади, Камала Гарріс навряд чи зможе зупинити війну, у той час як Трамп теоретично міг би вдатися до різких кроків.

За інформацією журналістів, гіпотетичну зустріч Зеленського та Трампа планувалося провести в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго, але Київ відкинув таку можливість, аби це не було розцінено як підтримка його кампанії. Натомість команда Зеленського пропонувала формат спільного інтерв'ю на одному з американських телеканалів. Але через образу Трампа всі ці плани пішли шкереберть.

«Звісно, ми все це чуємо, – коментує один з українських чиновників останні висловлювання Трампа. – Але ми все одно повинні спробувати (заручитися його підтримкою)». Головна надія команди Зеленського, як зазначає Time, полягає в тому, що погляди Трампа на війну ще не сформульовані, і він зі всієї своєю непередбачуваністю може змінити позицію на користь України.

Павло Вуєць, «Главком»