Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
Нові банери у Тбілісі
фото: Зураб Джавахадзе

Плакати вже розкритикувала президентка Саломе Зурабішвілі

У Тбілісі з'явилися нові передвиборчі банери проросійської правлячої партії «Грузинська мрія». На них фотографії українських міст, знищених Росією, протиставляються знімкам сучасних міст Грузії. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Із лівого боку на банерах зображені міста, будівлі та церкви, знищені внаслідок російського вторгнення в Україну, зокрема Маріуполь – з написом «Ні війні!». На плакатах перекреслено передвиборчі номери чотирьох великих опозиційних партій та об'єднань – «Коаліції за зміни», «Єдності – Національного руху», «Сильної Грузії» та «Гахарія за Грузію».

Із правого боку – об'єкти, збудовані та відновлені мільярдером Бідзіною Іванішвілі, а також вид на нічний Батумі з лозунгом «Обери мир».

У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото) фото 1
фото: Irakli Iremadze/Facebook

Партія «Грузинська мрія» підтвердила, що банери – частина їхньої передвиборчої кампанії, мета якої – нагадати населенню, «куди веде країну опозиція».

6 фото
На весь екран
Нові банери у Тбілісі
фото: Нодар Чачанідзе, Info9

Нові банери вже розкритикувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх «ганебними та образливими для культури, традицій, історії та віри».

Нагадаємо, що грузинська делегація, очолювана прем'єр-міністром Іраклі Кобахідзе, під час сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй не аплодувала словам президента США Джо Байдена про необхідність підтримувати Україну, доки вона не переможе у війні. 

Читайте також:

Теги: росія вибори пропаганда партії Грузія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі
Удари СБУ і Сил Оборони по складах у Торопці: демілітаризація за планом
18 вересня, 17:12
Президент України розповів, коли ЗСУ застосовували F-16
Президент України розповів, коли ЗСУ застосовували F-16
27 серпня, 15:28
Остін вважає, що Україна має власну зброю для глибоких ударів по території Росії
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: відповідь Остіна
6 вересня, 18:43
Асоціації зазначають, що підтримка галузі ВДЕ з боку Регулятора необхідна для того, щоб зелена енергетика продовжила розвиватись
Зелена енергетика потребує довгострокової підтримки. Інвестори написали лист главі НКРЕКП
16 вересня, 20:47
Hyundai Venue підготували до бездоріжжя
Hyundai представила недорогий кросовер для бездоріжжя (фото)
18 вересня, 21:13
Чи переглянуть в Україні цінові обмеження на світло?
Через діючі цінові обмеження на енергоринку Україна не користується імпортом електрики на повну – експерт
17 вересня, 17:03
Інтернет-провайдери в Росії жаліються, що обмеження YouTube є дискримінацією
Російські інтернет-провайдери масово втрачають клієнтів: у чому причина
20 вересня, 11:08
Партія Шольца перемогла ультраправих на виборах у Бранденбурзі
Партія Шольца перемогла ультраправих на виборах у Бранденбурзі
23 вересня, 05:36
Трамп зробив ряд брехливих заяв про Україну
Трамп видав ряд абсурдних та брехливих заяв про війну в Україні
Сьогодні, 00:29

Політика

У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
План перемоги України: WSJ дізналася реакцію Білого дому
План перемоги України: WSJ дізналася реакцію Білого дому
Прем'єр Британії попередив про вирішальні тижні та місяці війни
Прем'єр Британії попередив про вирішальні тижні та місяці війни
Путін переглянув ядерну доктрину: видання Financial Times пояснює, що це значить
Путін переглянув ядерну доктрину: видання Financial Times пояснює, що це значить
США виділили Україні пакет допомоги на $375 млн: що в нього увійшло
США виділили Україні пакет допомоги на $375 млн: що в нього увійшло
Спікер Палати представників США не знайшов часу для зустрічі із Зеленським
Спікер Палати представників США не знайшов часу для зустрічі із Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
23K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4568
Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
4504
Чорнобильська «Слонова нога»: найнебезпечниший об’єкт у світі, який може вбити за два дні
3220
Квадробери, теріантропи та фуррі: що треба знати про нову молодіжну субкультуру

Новини

У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40
Пентагон пропонує надати Україні снаряди з білим фосфором, але не для атак по росіянах
Сьогодні, 01:21

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua