У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)

Плакати вже розкритикувала президентка Саломе Зурабішвілі

У Тбілісі з'явилися нові передвиборчі банери проросійської правлячої партії «Грузинська мрія». На них фотографії українських міст, знищених Росією, протиставляються знімкам сучасних міст Грузії. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Із лівого боку на банерах зображені міста, будівлі та церкви, знищені внаслідок російського вторгнення в Україну, зокрема Маріуполь – з написом «Ні війні!». На плакатах перекреслено передвиборчі номери чотирьох великих опозиційних партій та об'єднань – «Коаліції за зміни», «Єдності – Національного руху», «Сильної Грузії» та «Гахарія за Грузію».

Із правого боку – об'єкти, збудовані та відновлені мільярдером Бідзіною Іванішвілі, а також вид на нічний Батумі з лозунгом «Обери мир».

фото: Irakli Iremadze/Facebook

Партія «Грузинська мрія» підтвердила, що банери – частина їхньої передвиборчої кампанії, мета якої – нагадати населенню, «куди веде країну опозиція».

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Нові банери у Тбілісі фото: Нодар Чачанідзе, Info9

Нові банери вже розкритикувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх «ганебними та образливими для культури, традицій, історії та віри».

Нагадаємо, що грузинська делегація, очолювана прем'єр-міністром Іраклі Кобахідзе, під час сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй не аплодувала словам президента США Джо Байдена про необхідність підтримувати Україну, доки вона не переможе у війні.