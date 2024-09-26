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Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Кучеренко заявив про тиск з боку директора «Укрнафти»
фото: unian.ua

Кучеренко наполягає: його втручання дозволило зекономити ЗСУ майже 2 мільярди на пальному «Укрнафти»

Перший заступник Голови парламентського комітету з питань ПЕК, Народний депутат Олексій Кучеренко прокоментував повідомлення про те, що глава «Укрнафти» Корецький написав на нього скаргу до правоохоронних органів і керівників Верховної Ради – після того, як Кучеренко почав публічно привертати увагу до діяльності Корецького. Кучеренко у дописі на своїй сторінці у Facebook навів низку фактів, які можуть свідчити про значні фінансові зловживання директора «Укрнафти» та «Укртатнафти».

«Ну що, пане Корецький?! «Стадіон так стадіон!». Учора був цікавий день. Думав що мене вже важко чимось здивувати. Помилився! Голова правління одночасно двох тісно повʼязаних державних компаній «Укрнафта» та «Укртатнафта» таки зміг! Пан Сергій Корецький, написав на мене кляузу», – пише Кучеренко.

За словами депутата, Корецький звернувся до Нацполіції, ДБР, НАБУ, БЕБ, Офісу генпрокурора, Верховної Ради, Міноборони, СБУ, Нафтогазу, спікера Стефанчука, лідера «Батьківщини» Тимошенко, голови комітету Геруса, що є нічим іншим як перешкоджанням здійсненню депутатської діяльності. При цьому Кучеренко пояснює, чим так розлютив Корецького.

«Мій допис, на який так зрефлексував Корецький, стосувався унеможливлення доведення до банкрутства одного очолюваного ним стратегічного підприємства. Суть проблеми у тому, що пан Корецький, будучи директором одночасно двох держпідприємств, вирішив судитися сам із собою. І все б нічого, але на кону сума у 6,4 млрд грн, які має сплатити одне його підприємство іншому. І саме це викликало моє занепокоєння долею цього підприємства», – пише Кучеренко.

Нардеп наголошує, перша інстанція відмовила у позові «Укрнафті», апеляційна – задовольнила. Натомість під час звернення до касаційної інстанції, Верховного Суду, юристи Корецького «забули» здійснити обов’язкову сплату судового збору.

«Напевно, пан Сергій розраховував, що Верховний Суд, не отримавши судового збору, просто поверне касаційну скаргу, внаслідок чого одне з очолюваних ним підприємств опиниться на межі банкрутства. Але все пішло не по плану: Верховний Суд надав 10 днів на виправлення помилки і сплату судового збору, між іншим, розкривши в ухвалі всі інші цікаві деталі оборудки. Так, мою увагу привернула сума позовних вимог 6,4 млрд грн за нестачу 183 тисяч тонн нафти, бо, виконавши просту арифметичну дію, отримуємо на ціну – 35 тис. грн за тонну, або 115$/бар. Саме таку ціну нафти Укрнафта вказала у своєму позові, пославшись на результати біржових торгів від 27.11.2023», – пише Кучеренко.

Він наголошує, що нафтові котирування у цей період були на 45% нижчими, ніж ціни, які зазначені у судовій ухвалі, тож він направив депутатські звернення до акціонерів пана Корецького – Міноборони і «Нафтогазу», щоб звернути увагу акціонерів на незрозумілу вартість нафти, яку «Укрнафта» купує сама у себе. Лише за 2 дні після публікації «Укрнафта» перестала купляти/реалізовувати нафту і конденсат за ціною вище 30 тис. грн і відновила купівлю за прийнятними цінами, які установлені як стартові законом про нафту та газ і постановою Уряду – у межах 23-24 тис. грн за тонну.

Також Кучеренко у дописі на своїй сторінці у Facebook навів низку фактів, які можуть свідчити про значні фінансові зловживання директора «Укрнафти» та «Укртатнафти».

«Протягом останніх трьох місяців я неодноразово звертався до Наглядової ради «Укрнафти» з проханням здійснити перевірку і дати оцінку оприлюдненим в ЗМІ фактам можливих зловживань в «Укрнафті». Це і нарахування собі майже мільйона доларів на рік у складі заробітної плати з обох підприємств, і закупівля труб вдвічі вище ринкової вартості, і продаж паливних талонів компанії, де власником є сестра дружини, і закупівля МТБЕ у свого бізнес-партнера, і співпраці із сумнівними бізнес-структурами, пов’язаними з Віктором Медведчуком і необґрунтовані закордонні вояжі підлеглих під виглядом відряджень, і свідоме, як на мою думку, зливання судів по спецдозволу «Укрнафтобуріння», що призвело до зупинки видобутку, і скандал із закупівлею юридичних послуг на десятки мільйонів у фірми ексміністра оборони, і багато інших питань, які мала б дослідити новопризначена Наглядова рада та дати відповіді суспільству», – обурюється народний депутат.

Крім того, Кучеренко наголошує, що завдяки розголосу, який він ініціював, Міноборони змогло зекономити 2 млрд грн.

«Минулоріч «Укрнафта» вирішила, що її основний акціонер, Міноборони, має достатньо коштів на забезпечення ЗСУ, а тому має платити за поставлене пальне ціну з ПДВ, хоча на той час Уряд встановив, що такі операції обкладаються ПДВ за нульовою ставкою. І лише завдяки публічному розголосу та моїм депутатським зверненням вдалося запобігти цій оборудці: «Укрнафта» відмовилася у суді від своїх претензій. Більш того, як мені відомо, «Укрнафта» та Міноборони підписали додаткові угоди, за якими «Укрнафта» повертає міністерству майже 2 млрд грн раніше сплаченого ПДВ. Тобто саме розголос мною цього питання дозволив Міноборони зекономити 2 млрд грн», – пише Кучеренко.

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Теги: Укрнафта Міноборони бізнес прокурор скандал Олексій Кучеренко

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