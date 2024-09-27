Головна Новини
search button user button menu button

27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Різко похолодало – весна буде ранньою
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна брати і давати гроші у борг

27 вересня в Україні відзначають День вихователя, а також Всесвітній день туризму та Всесвітній день без м'яса. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Калістрата і його дружини.

День вихователя

27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

27 вересня в Україні святкують День вихователя. Це свято було встановлено з метою привернення уваги до важливості дошкільної освіти та вшанування праці вихователів, які відіграють ключову роль у розвитку та соціалізації дітей.

Всесвітній день туризму і День туризму в Україні

27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято було встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) 1979 року в іспанському місті Торремолінос. Метою цього дня є популяризація туризму, висвітлення його внеску в економіку, культурний обмін та розвиток зв’язків між народами.

Щороку Всесвітній день туризму присвячений певній темі, яка відображає актуальні питання та виклики у сфері туризму. Наприклад, теми минулих років включали екотуризм, стійкий розвиток, культурну спадщину та інновації. В Україні День туризму також святкується 27 вересня. Це свято було встановлено указом президента України 1998 року. Україна стала членом Всесвітньої туристичної організації у жовтні 1997 року, що підкреслює важливість туризму для країни.

Всесвітній день без м'яса

27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це свято є частиною Всесвітнього тижня без м’яса (World Meat Free Week), який заохочує людей утримуватися від споживання м’яса протягом семи днів. Ініціатива спрямована на підвищення обізнаності про екологічні, медичні та етичні наслідки споживання м’яса.

Свято було встановлено з метою збереження навколишнього середовища (відмова від м’яса навіть на один день може значно зменшити використання води та зберегти природні ресурси), покращення здоров’я (зменшення споживання м’яса може знизити ризик деяких захворювань, таких як рак кишечника), добробуту тварин (відмова від м’яса допомагає зменшити кількість тварин, які піддаються забою).

Яке церковне свято 27 вересня

27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

27 вересня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Калістрата і дружини його. Святий мученик Калістрат був родом з Карфагена. Його дід, Неоскор, служив при імператорі Тиверії у Палестині і був свідком хресних страждань Ісуса Христа. Калістрат виховувався у християнській вірі своїм батьком, який також був християнином.Калістрат був воїном і відзначався своєю вірою та благочестям.

Одного разу, коли він молився вночі, його товариш по службі почув, як він закликає ім’я Господа Ісуса, і доніс про це воєначальнику. Воєначальник намагався змусити Калістрата принести жертву ідолам, але той відмовився. За це його піддали жорстоким тортурам і намагалися втопити в морі, але він чудом врятувався. Після цього 49 воїнів, які стали свідками цього чуда, увірували у Христа. Всі вони разом з Калістратом були ув’язнені і піддані тортурам, але залишилися вірними своїй вірі. Врешті-решт, їх усіх стратили.

Читайте також: Церковний календар на вересень 2024

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна ходити до лісу – існує великий ризик загубитися.
  • Не слід влаштовувати скандали – вони затягнуться надовго.
  • Забороняється брати і давати гроші у борг.

Народні прикмети і традиції

  • вранці заморозок – зима прийде рано;
  • дме західний вітер – через кілька днів вже зіпсується погода;
  • різко похолодало – весна буде ранньою.

Пам’ятні дати

  • 1605 рік – війська Речі Посполитої розбивають шведів під Кірхгольмом;
  • 1821 рік – проголошують незалежність Мексиканської імперії;
    1825 рік – у Великій Британії починається рух першою залізницею – потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину;
  • 1893 рік – у Джерсі-Сіті починають видавати перший за океаном український друкований орган – газету «Свобода»;
  • 1895 рік – шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписує заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія);
  • 1912 рік – у Києві відкривають стадіон «Спортивне поле» на 3 тисячі осіб;
    1920 рік – Симон Петлюра підписує наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні;
  • 1920 рік – Нестор Махно укладає союз із Червоною Армією;
  • 1937 рік – у містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкривається перша школа з навчання Санта-Клаусів;
  • 1939 рік – німці захоплюють Варшаву;
  • 1941 рік – в окупованому нацистами Києві оприлюднюють наказ коменданта: всім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру «для евакуації»;
  • 1941 рік – Сирійська Республіка проголошується незалежною державою;
  • 1977 рік – пускають в дію першу атомну електростанцію Української РСР – Чорнобильська АЕС;
  • 1993 рік – відкривають Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК;
  • 1998 рік – засновують компанію Google;
  • 1998 рік – на виборах у Німеччині перемагають соціал-демократи на чолі з Ґерхардом Шредером;
  • 2001 рік – уряд Норвегії засновує міжнародну премію за математичні дослідження – Абелівську премію;
  • 2003 рік – Україна обмежує імпорт російських сірників.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

Читайте також:

Теги: Україна традиції свято свята релігія церква Українська православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України напередодні Дня Незалежності
Андрій Єрмак пояснив, яке чітке послання дав Моді Україні
27 серпня, 14:40
Зеленський пояснив, який захист мають енергооб’єкти України
Зеленський пояснив, який захист мають енергооб’єкти України
27 серпня, 14:58
Олег Жученко
У вересні ВАКС розпочне слухати праву прокурора Жученка по суті: один з епізодів його провадження вже закритий
3 вересня, 10:28
Спека восени очікуватиме низку регіонів Європи
На Європу чекає аномальна хвиля осінньої спеки
2 вересня, 15:27
Зеленський пояснив, як довго Україна утримуватиме під контролем частику Курщини
Зеленський пояснив, скільки часу Україна утримуватиме Курщину
3 вересня, 20:40
Голова Пентагону подякував союзникам і партнерам, які надали українським військам озброєння для захисту країни
Продовжуємо рухатися далі: Остін підбив підсумки «Рамштайну»
6 вересня, 20:39
За словами Сирського, в результаті операції ЗСУ було створено свою зону безпеки в районі Курська
Сирський розповів, як було зірвано російський наступ на Сумську область
9 вересня, 00:46
Основним напрямком поставок Німеччини є протиповітряна оборона, у тому числі зенітно-ракетний комплекс Patriot
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього входить
19 вересня, 15:20
У Києві 23-го вересня – трохи збільшиться хмарність, але без опадів
Понеділок порадує киян теплом: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 09:40

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
55K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
45K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
21K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
20K
Саудівський ніж у спину Путіна

Новини

27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Вчора, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Вчора, 03:01

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua