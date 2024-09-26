Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
Дуров обрав співпрацювати із слідством у Франції
фото із відкритих джерел

Павло Дуров, як виявилось, офіційно має досить скромні заробітки

Засновник Telegram Павло Дуров на допиті у Франції розповів, що офіційно заробляє один дирхам ОАЕ на рік, або $0,27. Про це пише Le Monde. При цьому особисті статки бізнесмена, за даними видання, оцінюються в $9-15,5 млрд.

Під час допиту після затримання у Франції, коли Дурова попросили назвати розмір доходів, він повідомив слідчим, що заробляє лише один дирхам ОАЕ на рік, або близько 27 центів США. «Це неабияк здивувало його співрозмовників», – пише Le Monde.

Видання зазначає: незважаючи на скромний розмір призначеної собі зарплати, генеральний директор Telegram – мільярдер. На додаток до 300 млн євро, отриманих у 2014 році від продажу своїх акцій у соцмережі «ВКонтакте», Дуров володіє всім акціонерним капіталом Telegram, який кілька інвестиційних фондів оцінили майже у $30 млрд, якщо вірити заяві бізнесмена в інтерв'ю Financial Times.

У тому ж інтерв'ю Дуров визнав, що його месенджер, який протягом року планував вийти на IPO, поки що не приносить прибутку. Тим часом особисті статки, за різними оцінками, становлять від $9 до $15,5 млрд, повідомляє Le Monde.

Видання нагадало, що Павло Дуров любить демонструвати свій аскетичний спосіб життя – пропагує відмову від кави, алкоголю, м'яса, молочних продуктів та ліків, приймає крижані ванни вранці та практикує медитації у пустелі.

Нагадаємо, Павла Дурова, засновника месенджера Telegram затримали ввечері суботи, 24 серпня, у Франції. Пізніше його було звільнено під заставу в 5 млн євро.

Йому висунуто звинувачення за шістьма статтями. Серед них – адміністрування онлайн-платформи для здійснення незаконних транзакцій, відмивання грошей, надання незаконних криптографічних послуг та відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також співучасть у незаконному обігу наркотиків та співучасть у розповсюдженні зображень неповнолітніх порнографічного характеру.

До слова, після затримання засновника Павла Дурова месенджер Telegram у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.

Читайте також:

Теги: Франція слідство Telegram соцмережі Павло Дуров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника месенджера Telegram, ввечері 23 серпня в аеропорту Ле-Бурже
Чи зустрічався Дуров із Путіним у Азербайджані? Реакція Кремля
26 серпня, 13:24
Павлу Дурову заборонили залишати Францію – Paris Match
Павлу Дурову заборонили залишати Францію – Paris Match
5 вересня, 23:00
За словами керівника розвідки, дослідження підтверджують, що Telegram став головним джерелом інформації для українського суспільства
Буданов пояснив, чому Telegram – це шкідливо
7 вересня, 14:31
Альянс засуджує порушення Росією повітряного простору держави-члена НАТО
Російський дрон залетів до Румунії: з’явилася реакція НАТО
8 вересня, 16:50
За інформацією тих, хто проходив фільтрацію, за літній період померло 13 осіб, як правило – це люди похилого віку
Росія посилила заходи з фільтрації українців в аеропорту «Шереметьєво»
9 вересня, 07:41
Ймовірно, велика кількість безпілотників пролетіли Брянщину та прямують в інші регіони РФ
Брянськ атакували безпілотники: лунають вибухи
10 вересня, 02:34
«Не лякайтеся грому»: КМВА попередила містян про негоду
«Не лякайтеся грому»: КМВА попередила містян про негоду
12 вересня, 02:13
Начальник штабу планування в Міноборони Крістіан Фройдінг (по центру), який є головним координатором німецької військової допомоги Україні, виступив на конференції YES-2024
«Умовна нічия». Високопоставлений німецький генерал оцінив користь Курської операції ЗСУ
15 вересня, 04:56
Ландсбергіс відвідав оборонні рубежі України на кордоні з Білоруссю
Глава МЗС Литви з українсько-білоруського кордону звернувся до Лукашенка
15 вересня, 17:57

Соціум

«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)
«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
Нідерланди готують неприємний сюрприз для українських біженців
Нідерланди готують неприємний сюрприз для українських біженців
У Швейцарії поліція провела арешти через появу капсули для самогубств
У Швейцарії поліція провела арешти через появу капсули для самогубств
Папа Римський у промові згадав «мученицьку Україну» та закликав не забувати її
Папа Римський у промові згадав «мученицьку Україну» та закликав не забувати її
В Узбекистані вчителька побила учня за прохання вести урок російською
В Узбекистані вчителька побила учня за прохання вести урок російською

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
23K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4568
Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
4504
Чорнобильська «Слонова нога»: найнебезпечниший об’єкт у світі, який може вбити за два дні
3220
Квадробери, теріантропи та фуррі: що треба знати про нову молодіжну субкультуру

Новини

У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40
Пентагон пропонує надати Україні снаряди з білим фосфором, але не для атак по росіянах
Сьогодні, 01:21

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua