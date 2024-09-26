Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde

Павло Дуров, як виявилось, офіційно має досить скромні заробітки

Засновник Telegram Павло Дуров на допиті у Франції розповів, що офіційно заробляє один дирхам ОАЕ на рік, або $0,27. Про це пише Le Monde. При цьому особисті статки бізнесмена, за даними видання, оцінюються в $9-15,5 млрд.

Під час допиту після затримання у Франції, коли Дурова попросили назвати розмір доходів, він повідомив слідчим, що заробляє лише один дирхам ОАЕ на рік, або близько 27 центів США. «Це неабияк здивувало його співрозмовників», – пише Le Monde.

Видання зазначає: незважаючи на скромний розмір призначеної собі зарплати, генеральний директор Telegram – мільярдер. На додаток до 300 млн євро, отриманих у 2014 році від продажу своїх акцій у соцмережі «ВКонтакте», Дуров володіє всім акціонерним капіталом Telegram, який кілька інвестиційних фондів оцінили майже у $30 млрд, якщо вірити заяві бізнесмена в інтерв'ю Financial Times.

У тому ж інтерв'ю Дуров визнав, що його месенджер, який протягом року планував вийти на IPO, поки що не приносить прибутку. Тим часом особисті статки, за різними оцінками, становлять від $9 до $15,5 млрд, повідомляє Le Monde.

Видання нагадало, що Павло Дуров любить демонструвати свій аскетичний спосіб життя – пропагує відмову від кави, алкоголю, м'яса, молочних продуктів та ліків, приймає крижані ванни вранці та практикує медитації у пустелі.

Нагадаємо, Павла Дурова, засновника месенджера Telegram затримали ввечері суботи, 24 серпня, у Франції. Пізніше його було звільнено під заставу в 5 млн євро.

Йому висунуто звинувачення за шістьма статтями. Серед них – адміністрування онлайн-платформи для здійснення незаконних транзакцій, відмивання грошей, надання незаконних криптографічних послуг та відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також співучасть у незаконному обігу наркотиків та співучасть у розповсюдженні зображень неповнолітніх порнографічного характеру.

До слова, після затримання засновника Павла Дурова месенджер Telegram у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.