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У ряді українських міст та столиці оголошено повітряну тривогу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У ряді українських міст та столиці оголошено повітряну тривогу
Тривога в Києві
фото з відкритих джерел

Громадянам слід пройти в укриття

В Києві, 26 вересня, о 01:40 оголошено повітряну тривогу через небезпеку атаки ударних БпЛА.

З Чернігівської та Полтавської областей рух ударних БпЛА у бік Києва. У Київській області чутно вибухи.

Повітряні сили повідомили, що в районі столиці ворожий БпЛА.

За інформацією моніторингових каналів, на Лівому березі у столиці пролунали вибухи.

Мапа тривог станом на 01:43 має такий вигляд:

У ряді українських міст та столиці оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, на східному фронті в Україні росіяни застосовують тактику «малих піхотних груп» та близькі до того, щоб створити одразу кілька котлів та оточити Збройні сили України на деяких ділянках. Про це повідомляє журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

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Теги: Київ тривога росіяни

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