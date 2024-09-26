Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії

Росіяни будують укріплення на території тимчасово окупованого Криму

На обох в’їздах до міста Євпаторія на території тимчасово окупованого Кримського півострова росіяни почали споруджувати фортифікаційні споруди. Про це повідомили партизани руху «АТЕШ» та показали знімки споруд окупантів.

«Зведення фортифікацій може бути пов'язане з навчаннями "тероборони" Криму, що триває. Ці заходи підтверджують плани росіян щодо подальшої мілітаризації півострова», – йдеться у дописі партизанів.

Крім того, учасники руху опору «АТЕШ» заявили, що у них є власні джерела у російських військових та силових структурах. Саме ці джерела повідомили, що спорудження таких захисних будівель у Євпаторії пов’язане з частими випадками пропажі російських військових, а також із посиленням партизанського руху в регіоні.

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Укріплення біля Євпаторії Фото: АТЕШ

Починаючи з 2014 року, коли РФ окупувала Кримський півострів, українські партизани ведуть на його території активну діяльність. Вони регулярно передають дані для ЗСУ та української влади про переміщення окупантів та розміщення їхніх баз та інших військових об’єктів.

Нагадаємо, раніше партизани руху «Атеш» виявили у північно-східній частині Криму комплексну систему оборони російських загарбників.

Пізніше в Донецькій області партизани руху «АТЕШ» виявили склад окупантів, на який боєприпаси звозили протягом кількох днів вантажівками.

До слова, український партизанський рух «Атеш», назва якого кримськотатарською означає «вогонь», вже два роки успішно оперує на тимчасово окупованих територіях України та всередині Росії, зриваючи плани окупантів та наводячи вогонь українських засобів ураження.