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Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Головні новини за ніч 26 вересня
фото з відкритих джерел

Президент Зеленський зустрівся у США із Байденом

Володимир Зеленський взяв участь у засіданні «G-7+», та зустрівся із американським колегою Джо Байденом в США. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 26 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Зеленський зустрівся з Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна»

Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні.

Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Трамп видав ряд абсурдних та брехливих заяв про війну в Україні

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд трамп виголосив промову, яка була сповнена неправдивих фактів та брехні. Він заявив, що Україна крім Києва повністю знищена і відбудувати її неможливо, навіть «навіть якщо весь світ збереться разом». 

Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Представник Конгресу США раптово вимагає від Зеленського звільнити посолку України

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає звільнити Оксану Маркарову із займаною нею посади посла України у Сполучених Штатах, політик написав листа українському президентові Володимиру Зеленському.

Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

У ряді українських міст та столиці оголошено повітряну тривогу

В Києві, 26 вересня, о 01:40 оголошено повітряну тривогу через небезпеку атаки ударних БпЛА. Станом на 06:30 тривога не була скасована. Україну всю ніч атакують «шахеди».

Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Путін знову погрожує Україні та світу і шантажує використанням ядерного озброєння

Російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

Пентагон пропонує надати Україні снаряди з білим фосфором, але не для атак по росіянах

Раніше високопоставлені чиновники із Пентагону пропонували американському президенту Джо Байдену передати українським захисникам снаряди із зарядом білого фосфору, одна не для атак по росіянах та їх техніці, а для створення димових завіс та освітлення ділянок фронту у нічний час.

Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що російські загарбники наступали під Кремінною, Торецьком, Покровськом, та просунулися в межах та навколо Вугледара. 

До слова, на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсменів Середземномор'я ухвалили рішення про виключення російського омбудсмена зі складу цієї організації. 

Також зазначимо, що київське «Динамо» невдало стартувало у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Українська команда на старті сезону зустрілась із італійським «Лаціо», вже у першому таймі кияни пропустили три голи і не змогли нічим відповісти римлянам. 

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Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна кияни тривога погрози

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