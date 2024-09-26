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Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня

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Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
В деякі регіони України прийдуть дощі
фото з відкритих джерел

Дощитиме в західних та центральних регіонах

Українців очікує хмарна погода, в західних та центральних регіонах 26 вересня ітимуть рясні дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-західний, 2-4 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 13-16°C, на півдні країни до 16°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 23-25°C. Дощитиме в Житомирській, Київській, Хмельницькій та Вінницькій, областях. 

Погода 26.09
Погода 26.09
Фото: Український гідрометцентр

У Київській області очікується хмарний день. Вітер північно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі становитиме 14-16°C, а вдень підніметься до 23-25°C. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 15°C, а вдень - 23-25°C.

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Теги: Київ вітер повітря прогноз погоди погода

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