Масштабні протести у Гонконзі продовжуються: вже 72 постраждалих через силовий розгін



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Протести у Гонконзі Фото: The New York Times

Зранку 13 червня протести в Гонконзі поновилися. Цього разу до демонстрацій долучилися навіть школярі

Під час багатотисячних протестів у Гонконзі правоохоронці провели силовий розгін демонстрантів. Поліція застосувала сльозогінний газ та стріляла гумовими кулями в учасників мирних акцій проти змін до закону про екстрадицію на материковий Китай.

За даними адміністрації лікарні Гонконгу, станом на вечір 12 червня 72 людини шпиталізували, пише Reuters.

У зв’язку з найбільшими з 1997 року протестами, влада Гонконгу закрила урядові офіси у центрі міста до кінця тижня. У середу, 12 червня, мало відбутися повторне голосування щодо змін до законодавства про екстрадицію, однак через мітинги його відклали на невизначений час.

Зранку 13 червня протести в Гонконзі поновилися: дехто з протестувальників лишався біля урядових будівель на ніч, а вже до обіду до них приєдналося ще кілька тисяч людей.

Також цього разу до демонстрацій долучилися навіть школярі. Протестувальники не виключають, що знову можуть статися сутички з поліцією.

Нагадаємо, протести у Гонконзі спалахнули 9 червня через запропоновані зміни до законодавства, що регулюють екстрадицію з автономного району людей, обвинувачених в злочинах, владою інших країн. Якщо поправку ухвалять, жителів міста зможуть екстрадувати навіть в ті країни, з якими Гонконг не має про це договору, зокрема у Тайвань, Макао і материкову частину Китаю.

Джерело: Громадське