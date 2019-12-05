Мати в чаті. Оприлюднено листування, через яке побилися в Раді Бужанський і Лерос



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Гео Лерос образив Ірину Верещук і до того ж дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру Фото: bykvu.com

Листування у партійному чаті Sluga Speakers стосувалася походу Ірини Верещук на телеканал NewsOne всупереч розпорядженню фракції

Стали відомі подробиці переписки в парламентському чаті «слуг народу» Sluga Speakers - після якої нардеп Максим Бужанський побився з однопартійцем Гео Леросом.

Її опублікував пранкер Джокер.

Як виявилося, переписка у партійному чаті стосувалася походу Ірини Верещук на телеканал NewsOne всупереч розпорядженню фракції, з приводу чого Лерос сильно завівся.

Раніше частину цієї переписки сфотографувало та зафільмувало видання «Букви». Там обговорювалися законопроєкти, що розглядалися сьогодні. У цьому контексті йшла і письмова перепалка Ірини Верещук і Гео Лероса.

Так, судячи з фото та відео, Ірина Верещук закликала Лероса не використовувати мат у спілкуванні.

«Якщо дозволите, то просила б без матів писати, пане Гео, а посміємося завтра разом, ок?» – написала Верещук.

Відповідь Лероса була досить лаконічною і виглядала наступним чином: «Нех*й робити».

Тоді Верещук знову спробувала закликати Лероса до коректного спілкування і вибачень.

«Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта – все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою», – зазначила Верещук у листуванні.

У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру. «У мене щільний графік, років через вісім давай», – написав він.

рина Верещук веде переписку в чаті «Слуги народу». Фото:Букви

Раніше сьогодні Верещук підтвердила, що бійка сталася через неї: після того, як Лерос образив її в чаті фракції.

«Це дійсно мало місце. У нас у чаті чомусь деякі колеги думають, що це (образи, – ред.) дозволено. Я попросила, щоб він (Гео Лерос, – ред.) сьогодні прийшов і вибачився. Тому що лайкою не дозволено розмовляти нікому, тим більше з жінками… Коли про це дізналися мої сусіди праворуч і ліворуч (по залу засідань ВР, – ред.) – то таким чином просто проявили свої емоції. Вони просто попросили, щоб він вибачився. Пан Гео має своєрідне почуття гумору, коли він може до колег по фракції говорити матом», – зазначила Верещук.

Нардеп додала, що Бужанський заступився за неї і вимагав вибачень.

«Я зворушена і вражена нашими чоловіками з фракції «Слуги народу», які безапеляційно не будуть терпіти, коли хтось над жінкою намагається таким чином вивищитися», – розповіла Верещук, додавши, що вимагатиме від Лероса публічних вибачень.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Верховній Раді дев’ятого скликання відбулася бійка, учасниками якої стали нардепи від «Слуги народу» Гео Лерос і Максим Бужанський. Депутати побилися за колоною, яка знаходиться в секторі «Європейської солідарності». Заспокоювати їх довелося спікеру парламенту Дмитру Разумкова.