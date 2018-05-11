Матіос розповів, як намацав гранати у сумці Савченко біля Ради

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Савченко пронесла до Ради щонайменше 3 гранати, заявив Матіос

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що народна депутатка Надія Савченко приносила до будівлі Верховної Ради щонайменше три гранати.

Про це він заявив в ефірі «Радіо НВ».

«Я виходжу з Верховної Ради (у день, коли приносив до парламенту документи від генпрокурора щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Савченко, — ред.) і зустрічаю лицем до лиця пані Надію Савченко. Дивлюся, у неї перекошене плече, вона тримає сумку на плечі. ... і без задньої думки беру знизу сумку, вона така жіноча велика ... і я намацую рукою гранату. Я знаю, що таке граната. Я кажу: «Віддай сумку, Надя». Вона: «Ні» . Я кажу: «Але у тебе там заборонені речі», —розповів Матіос.

Прокурор також зазначив, що Савченко увійшла в будівлю Верховної Ради з боєприпасами, а у кишені «тримала пістолет».

На уточнююче запитання ведучого, чи дійсно у Савченко були гранати в сумці, Матіос сказав, що гранат, на його думку, було щонайменше три.

Крім того, головний військовий прокурор розповів про слідчі дії, що проходили 10 травня.

«Вчора ми провели експертне відтворення подій. Хочу сказати, що міномети, які були привезені підозрюваним Рубаном і підозрюваною Савченко, і ті міни, які були попередньо привезені окремо від мінометів, — вчора пройшли випробування на полігоні в тій траєкторії, як планувалося, тобто обстріл Верховної Ради з території Труханового острова. Це діючі міномети, вони придатні для стрільби і для завдання поразки», — розповів він.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці встановили імена російських полковників, які давали зброю народному депутату Надії Савченко для вчинення теракту в центрі Києва.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

Савченко оголосила про голодування, а потім погодилася його перервати на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.

5 травня адвокатом Савченко став Олександр Шадрін, захисник колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи.