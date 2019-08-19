МАУ, LOT і Turkish Airlines скасовують всі рейси в Запоріжжя на півтора місяці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У вересні розпочнеться ремонт ЗПС аеропорту «Запоріжжя»

З 2 вересня по 15 жовтня в аеропорту Запоріжжя буде проходити ремонт злітно-посадкової смуги

Авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, LOT і Turkish Airlines скасовують всі свої рейси в аеропорт Запоріжжя із 2 вересня до 15 жовтня в зв'язку з ремонтом там злітно-посадкової смуги.

Про це із посиланням на заяви авіаперевізників повідомляє ЦТС.

Зазначається, що пасажири скасованих рейсів повинні отримати відповідні повідомлення з правом перебронювання квитків на рейси з прибуттям в аеропорт Дніпра або іншого міста. У разі відмови від перебронювання пасажири отримають компенсацію вартості квитків.

«Інформуємо вас про те, що авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України скасовує рейси в/із Запоріжжя в зв'язку з закриттям аеропорту на період з 02.09.19 по 15.10.19. Пасажирам скасованих рейсів буде запропоновано змінити аеропорт вильоту/прибуття на Дніпро (або інший зручний для пасажира), або повернути вартість квитка», - відповіли в МАУ.

Такі ж рішення ухвалили в LOT і Turkish Airlines, що випливає з офіційного повідомлення туристичної компанії «Роза вітрів».

У авіакомпанії «Мотор Січ», зі свого боку, раніше повідомили про наступні зміни в розкладі в зв'язку з закриттям на ремонт ЗПС аеропорту «Запоріжжя»:

- рейси Запоріжжя-Київ і Київ-Запоріжжя - скасовано,

- замість щоденних рейсів Запоріжжя-Мінськ і Мінськ-Запоріжжя виконуватимуться рейси Дніпро-Мінськ і Мінськ-Дніпро щосереди, щоп'ятниці та щонеділі;

- замість рейсів Запоріжжя-Бургас і Бургас-Запоріжжя виконуватимуться рейси Дніпро-Бургас і Бургас-Дніпро.

Зміни набувають чинності з 1 вересня і діятимуть до 15 жовтня включно.

Пасажирів зазначених рейсів попросили звернутися в контакт-центр компанії.

Також наголошується, що перельоти в Білорусь запорізька авіакомпанія виконує у співпраці з «Бєлавіа». Там повідомили, що внесуть зміни в свою льотну програму відповідно до змін «Мотор Січі».

Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» з 2 вересня закриють на ремонт злітно-посадкової смуги.

Також нагадаємо, що за станом на березень-2019 аеропорт «Запоріжжя» наближався до завершення будівництва нового пасажирського терміналу.

Зазначалося, що після ремонту аеропорт зможе обслуговувати до 400 пасажирів на годину.

Станом на червень аеропорт «Запоріжжя» збільшив пасажиропотік удвічі.

Також нагадаємо, що в Україні вперше з часів незалежності збудують аеропорт. Він розміститься біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей - поблизу селища Солоне.