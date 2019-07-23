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    Майкл Щур звільняється із Суспільного

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    <span>Роман Вінтонів (Майкл Щур) звільняється з 1 серпня</span> - Майкл Щур звільняється із Суспільного
    Роман Вінтонів (Майкл Щур) звільняється з 1 серпня
    Фото: Укрінформ

    Телеведучий звільняється з 1 серпня

    Член правління Національного Суспільного телебачення, відповідальний за інформаційне мовлення та цифрові платформи, Роман Вінтонів (Майкл Щур) звільняється з 1 серпня. Про це він написав у Facebook.

    «Офіційно повідомляю: я звільняюся з Суспільного для того, щоб зосередитись на Телебаченні Торонто і творчості. Звільняюсь з 1-го серпня», - йдеться у повідомленні.

    Роман Вінтонів був обраний за пропозицією Зураба Аласанії 15 травня 2017 року й з того часу обіймав посаду члена правління Національного Суспільного телебачення, відповідального за інформаційне мовлення та цифрові платформи.

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