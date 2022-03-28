Офіс президента розповів, яку гуманітарну допомогу Україна отримала за березень

Подяка людям, що на тимчасово окупованих територіях розносять по домівках харчі, ліки, воду

Основними каналами доставки гумдопомоги у регіони є залізниця

До України продовжують надходити величезні обсяги гуманітарної допомоги з-за кордону, які лише за останні три тижні березня склали 148 566 тонн, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Хочу подякувати небайдужим людям, які допомагають нашій країні, працівникам обласних логістичних хабів, Укрзалізниці, водіям автотранспорту, волонтерам – всім, хто докладає зусиль, щоб продукти, медикаменти, пальне, інші необхідні речі потрапляли в ті міста, села, селища, де людям зараз найважче», – написав він у Телеграм.

Розподіленням і доставкою гуманітарних вантажів займаються Штаб та обласні хаби, чия співпраця позбавлена зайвої бюрократії, розповів заступник керівника Офісу президента.

Основними каналами доставки гумдопомоги у регіони є залізниця, якою відправлено вже 38 388 тонн, та автомобільні перевізники.

«Окрема подяка людям, що на тимчасово окупованих територіях, до яких нам вдається відправити допомогу, і які, попри ризики, розносять по домівках харчі, ліки, воду», – додав Тимошенко.

Нагадаємо, для тих, хто хоче надати Україні гуманітарну допомогу, створено спеціальну платформу Help.gov.ua.

На порталі можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж, а також що саме потрібно країні зараз.