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    У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)

    У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)
    фото: ДСНС

    На місці було задіяно дві одиниці пожежної техніки

    У Києві внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось займання на території приватної садиби. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «27 березня о 23:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Дарницького району столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети, сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі. О 00:27 28 березня пожежу локалізовано на площі 100 кв. м, а о 01:24 – ліквідовано», – зазначається у повідомленні.

    На місці було задіяно дві одиниці пожежної техніки та вісім рятувальників.

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    У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)
    У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)
    У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)
    У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)
    У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)
    У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)
    У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)
    У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)

    Нагадаємо, будинок відомого українського музиканта, лідера гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина зруйнували військові РФ. Будівля спалахнула внаслідок обстрілів росіян.

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    Теги: пожежа росія окупанти Київ війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)