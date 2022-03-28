У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)
На місці було задіяно дві одиниці пожежної техніки
У Києві внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось займання на території приватної садиби. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«27 березня о 23:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Дарницького району столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети, сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі. О 00:27 28 березня пожежу локалізовано на площі
На місці було задіяно дві одиниці пожежної техніки та вісім рятувальників.
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