У Києві після влучення уламків збитої ракети палала приватна садиба (фото)

На місці було задіяно дві одиниці пожежної техніки

У Києві внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось займання на території приватної садиби. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«27 березня о 23:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Дарницького району столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети, сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі. О 00:27 28 березня пожежу локалізовано на площі 100 кв. м , а о 01:24 – ліквідовано», – зазначається у повідомленні.

На місці було задіяно дві одиниці пожежної техніки та вісім рятувальників.

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