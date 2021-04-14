У Греції назвали умови прийому українських туристів із 14 травня

Для в’їзду до Греції українці повинні будуть пред’явити негативний ПЛР-тест на коронавірус або сертифікат про вакцинацію

Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.

«Реальність є такою, що ми зможемо приймати українських громадян, які прибуватимуть до нашої держави, і також сподіваємося, що греки, які захочуть приїхати до України, адже ми маємо змішані шлюби, людей з родинними зв’язками, зможуть це зробити», – заявив Теохаріс.

Він підкреслив, що 14 травня «є датою, коли ми можемо спрогнозувати з точністю, що справи підуть згідно з планом».

Для в’їзду до Греції українці повинні будуть пред’явити негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою.

«Ми чекаємо від української влади зразки таких сертифікатів, щоб ми могли перевіряти їх на своїх кордонах», – зазначив Теохаріс.

Грецький міністр наголосив, що наразі Греція розглядає можливість заміни ПЛР-тесту на експрес-тест на антиген «з метою зниження витрат на подорож», що може бути впроваджено вже з 14 травня.

Після прибуття українців та туристів з інших країн вибірково тестуватимуть на Covid-19 у грецьких аеропортах з огляду на поточну ситуацію із захворюваністю в тій чи іншій країні.

Міністр додав, що цьогоріч без ПЛР-тесту до Греції зможуть в’їжджати діти до п’яти років.

«Дитина, старша п’яти років, має пред’явити негативний тест», – розповів Теохаріс.

Урядовець зауважив, що остаточне рішення про відкриття кордонів Греція ухвалюватиме у співпраці зі спеціалістами у сфері охорони здоров’я країни, зважаючи на епідеміологічну ситуацію у світі.

«Ми сумуємо за друзями з України, ми хочемо бачити знову ваші дружні обличчя. Ми запевняємо, що чекаємо на вас у Греції з відкритими обіймами, але ми також робимо це у такі способи, які підходять обом сторонам», – резюмував Теохаріс.

Зазначимо, українські турагентства вже розпочали пропонувати тури на грецькі курорти на травень.

Нагадаємо, Ізраїль оновив правила в'їзду для українців. Відтепер іноземці повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання чи до Управління з питань народонаселення та імміграції.

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Нагадаємо, у які європейські країни українці можуть поїхати вже зараз. Детальніше про всі вимоги щодо мандрівок до інших країн можна дізнатися на сайті МЗС України.