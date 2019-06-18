Медик порадив, як треба одягатися в спеку для уникнення перегріву



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Лікар не радить у спекотний період одягати щільний, тісний одяг, оскільки такі речі лише провокують перегрів

Для того, щоб уникнути перегріву в спекотний період літа, слід обирати легкий одяг вільного крою і ховати голову під капелюхом. Про це повідомив доктор медичних наук, завідувач кафедрою клінічної, лабораторної імунології і алергології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Віктор Літус, передає УНН.

«Голову треба ховати під капелюхами. Ще важливо, щоб одежа була легка, не тісна – щоб під нею циркулювало повітря. Добре, якщо одяг звисає балахоном, який, крім циркуляції повітря, забезпечить можливість випаровування поту і допоможе охолодити організм», - зазначив медик.

При цьому він додав, що багато людей часто навіть у спекотний період одягає щільний, тісний одяг, втім цього робити не можна, оскільки такі речі лише провокують перегрів.

Як повідомлялося, погода в Україні у вівторок, 18 червня, принесе прохолоду жителям західних областей, також очікується невелике зниження температури повітря на півночі і в центральних областях. Частина України у вівторок буде охоплена грозами і зливами, також можливе посилення вітру та град.

За даними синоптика Наталки Діденко, послаблення спеки у Києві прогнозується не раніше 25 червня.