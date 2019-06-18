  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптик розповіла, коли у Києві спаде спека

    • Розсилка
    Синоптик розповіла, коли у Києві спаде спека

    Температура повітря впаде до +23-29 градусів

    Послаблення спеки у Києві прогнозується не раніше 25 червня. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У столиці, за попередніми прогнозами, послаблення спеки, відчутне, передбачається 25 червня. Пірнаємо у спеку, побачимося жваві та веселі 24-25 червня», - написала вона.

    Діденко каже, що впаде температура повітря приблизно до +23+29 градусів.

    Сьогодні, 18 червня, у Києві спека, близько +30 градусів. Ймовірність дощу незначна, зазначила Діденко.

    Як повідомлялося, погода в Україні у вівторок, 18 червня, принесе прохолоду жителям західних областей, також очікується невелике зниження температури повітря на півночі і в центральних областях.

    Частина України у вівторок буде охоплена грозами і зливами, також можливе посилення вітру та град.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ спека повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ