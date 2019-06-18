Синоптик розповіла, коли у Києві спаде спека



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Температура повітря впаде до +23-29 градусів

Послаблення спеки у Києві прогнозується не раніше 25 червня. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У столиці, за попередніми прогнозами, послаблення спеки, відчутне, передбачається 25 червня. Пірнаємо у спеку, побачимося жваві та веселі 24-25 червня», - написала вона.

Діденко каже, що впаде температура повітря приблизно до +23+29 градусів.

Сьогодні, 18 червня, у Києві спека, близько +30 градусів. Ймовірність дощу незначна, зазначила Діденко.

Як повідомлялося, погода в Україні у вівторок, 18 червня, принесе прохолоду жителям західних областей, також очікується невелике зниження температури повітря на півночі і в центральних областях.

Частина України у вівторок буде охоплена грозами і зливами, також можливе посилення вітру та град.