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    Медики Дніпра борються за життя важкопораненого бійця

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    Медики Дніпра борються за життя важкопораненого бійця
    Фото: Сергій Риженко, facebook

    Всю ніч нейрохірурги та анестезіологи перебували в операційній, на ранок Володимир в реанімації відкрив очі

    У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. В. Мечникова рятують бійця, який отримав важке поранення в зоні проведення ООС.

    Про це повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко в Facebook.

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    «Володимиру 24 роки, старший сержант, в зоні ООС отримав важке вогнепальне поранення, найбільш ймовірно снайперське. Перша допомога у Селидівській ГБ. Куля увійшла під лівим оком і вийшла через скроневу кістку, розламавши кістки черепа на своєму шляху. Розтрощення лівої півкулі, критична крововтрата. Реаніматологи негайно перелили більше літра препаратів крові», - написав Риженко.

    За словами головлікаря, всю ніч нейрохірурги та анестезіологи перебували в операційній, на ранок Володимир в реанімації відкрив очі.

    Стан бійця лікарі ще оцінюють як вкрай важкий, він знаходиться на ШВЛ.

    Нещодавно в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі провели чотиритисячну операцію військовим, пораненим на Донбасі. З початку бойових дій Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова прийняла на лікування понад 12 тисяч бійців.

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