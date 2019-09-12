Медики Дніпра борються за життя важкопораненого бійця



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Фото: Сергій Риженко, facebook

Всю ніч нейрохірурги та анестезіологи перебували в операційній, на ранок Володимир в реанімації відкрив очі

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. В. Мечникова рятують бійця, який отримав важке поранення в зоні проведення ООС.

Про це повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко в Facebook.

«Володимиру 24 роки, старший сержант, в зоні ООС отримав важке вогнепальне поранення, найбільш ймовірно снайперське. Перша допомога у Селидівській ГБ. Куля увійшла під лівим оком і вийшла через скроневу кістку, розламавши кістки черепа на своєму шляху. Розтрощення лівої півкулі, критична крововтрата. Реаніматологи негайно перелили більше літра препаратів крові», - написав Риженко.

За словами головлікаря, всю ніч нейрохірурги та анестезіологи перебували в операційній, на ранок Володимир в реанімації відкрив очі.

Стан бійця лікарі ще оцінюють як вкрай важкий, він знаходиться на ШВЛ.

Нещодавно в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі провели чотиритисячну операцію військовим, пораненим на Донбасі. З початку бойових дій Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова прийняла на лікування понад 12 тисяч бійців.