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    Бойовики сьогодні випустили 29 мін по позиціях Збройних сил

    • Розсилка
    Бойовики сьогодні випустили 29 мін по позиціях Збройних сил

    Російсько-окупаційні війська вели обстріл в районах населених пунктів Зайцеве Північне, Водяне та Новгородське

    Російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, 11 вересня випустили по позиціях Об'єднаних сил 11 мін. А сьогодні - вже 29. 

    Про це із посиланням на СЦКК повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

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    «Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування РФ, порушуючи Мінські домовленості та режим припинення вогню, 11 вересня здійснили обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Луганське та Новолуганське застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм. Загалом противник випустив 11 мін», - зазначається у повідомленні.

    Крім того, сьогодні, російсько-окупаційні війська вели обстріл в районах населених пунктів Зайцеве Північне, Водяне, Новгородське застосувавши 13 мін 120-го калібру та 16 мін 82-го калібру.

    Нехтуванні безстроковим режимом припинення вогню із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї зі сторони НЗФ РФ має системний характер.

    Раніше штаб повідомляв, що 11 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню.

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