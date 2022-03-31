У російській глибинці бабусю пограбували, відібравши пакет з цукром

Після початку війни і запроваджених за це санкцій у Росії заради кількох кілограмів цукру люди готові піти на злочин

Після початку економічної кризи в Росії почали фіксувати кримінальні злочини, причиною яких є дефіцит цукру

У Тульській області у бабусі відібрали пакет із п’ятьма кілограмами цукру. Про це пише видання РІА «Новості».

73-річна жителька Тульської області купила дефіцитний нині у Росії цукор, але додому донести не змогла. У під’їзді на неї напала невідома жінка і відібрала пакет.

Пенсіонерка подала заяву до відділку поліції, правоохоронці знайшли зловмисницю. Нею виявилася 44-річна рецидивістка, яка проживала на одній вулиці зі своєю жертвою.

Поліцейські окремо відзначили, що пакет із цукром, який і став причиною нападу, був повернутий власниці.

Нагадаємо, що після запроваджених за вторгнення до України санкцій на території Росії розпочалася паніка – жителі стали скуповувати усі наявні на полицях продукти. Внаслідок чого у крамницях було обмежено продаж кількох видів товарів, зокрема, і цукру.

11 березня російський уряд офіційно заборонив вивозити цукор за межі країни. Втім, такий крок не допоміг угамувати споживацький ажіотаж.

У крамницях почалися справжні бійки за цукор. Відеозаписи магазинних «солодких битв» з’явилися у соцмережах.

Втім, одним цукром істерія не обмежилася. В кінці березня виявилося, що санкції, запроваджені через військову агресію Росії, заважають найбільшим постачальникам бананів із Еквадору забезпечити логістику поставок до Москви. Тож найближчим часом у московських крамницях дефіцитом стане і цей заморський фрукт.

В той самий час, коли росіяни вишикувалися у довжелезні черги за цукром, їхні президент Володимир Путін виступив на мітингу, присвяченому черговій річниці окупації українського Криму, у куртці за 1,5 млн рублів.