Медведчук відреагував на рішення про домашній арешт та розповів, чим займатиметься
Суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт
Рішення суду Медведчук назвав «політично вмотивованим» та «необґрунтованим»
Глава політичної ради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що під домашнім арештом буде спілкуватись зі ЗМІ і працювати над матеріалами кримінального провадження.
«Буду працювати. Давати інтервʼю ЗМІ. Працювати над матеріалами справи, щоб не було того, що ви сьогодні чули», – заявив Медведчук під час спілкування із журналістами.
Рішення суду Медведчук назвав «політично вмотивованим», «необґрунтованим» і наголосив, що буде боротись за те, аби у майбутньому йому не висовували «незаконних звинувачень».
«Я прихильник позиції, яку викладали мої адвокати, що не було підстави для обрання ніякого запобіжного заходу. Суд вирішив по іншому. Значить так і буде. Зараз буду радитися з адвокатами і будемо ухвалювати рішення з приводу того, якими будуть наші наступні дії в плані оскарження і, звичайно, подальшого проведення всіх слідчих дій. Ми будемо працювати над тим, щоб всі докази, які буде добувати слідство, були здобуті відповідно до норм кримінально-процесуального кодексу», — заявив Медведчук.
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Як відомо, суд відправив Медведчука під домашній арешт.
В ході судового засідання сторона захисту заявила, що 40 нардепів готові взяти Медведчука на поруки, однак, суд відмовив у даному клопотанні. Додамо, що клопотання прокуратури розглядав суддя В’ячеслав Підпалий.
Медведчук також у ході засідання суду заявив, що ознайомився з матеріалами про підозру. Він вважає, що матеріали підозри не були оголошені відповідно до вимог КПК. Нардеп вважає, що аргументи сторони обвинувачення «є політично вмотивованими і направлені на те, щоб зупинити опозицію». Адвокат Медведчука заявляв, що нардепу не вручили підозру і він не набув статусу підозрюваного. Захисник просив суд відмовити стороні обвинувачення у клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Сам Медведчук стверджує, що «буде вирішувати», де шукати гроші, оскільки рахунки нардепа заблоковані за рішенням РНБО, і він начебто не може їх використати.
Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.
У «Слузі народу» озвучили деталі підготовки підозри Медведчуку.