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    Медведчук відреагував на рішення про домашній арешт та розповів, чим займатиметься

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    Суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт - Медведчук відреагував на рішення про домашній арешт та розповів, чим займатиметься

    Суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт

    Фото: Стас Юрченко

    Рішення суду Медведчук назвав «політично вмотивованим» та «необґрунтованим»

    Глава політичної ради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що під домашнім арештом буде спілкуватись зі ЗМІ і працювати над матеріалами кримінального провадження.

    «Буду працювати. Давати інтервʼю ЗМІ. Працювати над матеріалами справи, щоб не було того, що ви сьогодні чули», – заявив Медведчук під час спілкування із журналістами.

    Рішення суду Медведчук назвав «політично вмотивованим», «необґрунтованим» і наголосив, що буде боротись за те, аби у майбутньому йому не висовували «незаконних звинувачень».

    «Я прихильник позиції, яку викладали мої адвокати, що не було підстави для обрання ніякого запобіжного заходу. Суд вирішив по іншому. Значить так і буде. Зараз буду радитися з адвокатами і будемо ухвалювати рішення з приводу того, якими будуть наші наступні дії в плані оскарження і, звичайно, подальшого проведення всіх слідчих дій. Ми будемо працювати над тим, щоб всі докази, які буде добувати слідство, були здобуті відповідно до норм кримінально-процесуального кодексу», — заявив Медведчук.

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    Як відомо, суд відправив Медведчука під домашній арешт.

    В ході судового засідання сторона захисту заявила, що 40 нардепів готові взяти Медведчука на поруки, однак, суд відмовив у даному клопотанні. Додамо, що клопотання прокуратури розглядав суддя В’ячеслав Підпалий.

    Медведчук також у ході засідання суду заявив, що ознайомився з матеріалами про підозру. Він вважає, що матеріали підозри не були оголошені відповідно до вимог КПК. Нардеп вважає, що аргументи сторони обвинувачення «є політично вмотивованими і направлені на те, щоб зупинити опозицію». Адвокат Медведчука заявляв, що нардепу не вручили підозру і він не набув статусу підозрюваного. Захисник просив суд відмовити стороні обвинувачення у клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Сам Медведчук стверджує, що «буде вирішувати», де шукати гроші, оскільки рахунки нардепа заблоковані за рішенням РНБО, і він начебто не може їх використати.

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

    У «Слузі народу» озвучили деталі підготовки підозри Медведчуку.

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    Теги: Віктор Медведчук суд депутат арешт розслідування Опозиційна платформа — За життя
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