Медведчук відреагував на підозру та пообіцяв не ховатися від правосуддя

На думку Віктора Медведчука, повідомлення йому про підозру «є політичною розправою за принципову позицію»

Нардеп стверджує, що обшуки у нього вдома пройшли з «грубими порушеннями Конституції і законів України»

Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук розповів про обшуки у себе вдома та в офісі і заявив, що «не збирається ховатись від правосуддя».

Заяву проросійського політика опублікувала пресслужба партії.

Нардеп стверджує, що обшуки у нього вдома пройшли з «грубими порушеннями Конституції і законів України».

«Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, на порушення встановленої процедури, вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру в державній зраді», – йдеться у заяві депутата

На думку Медведчука, повідомлення йому про підозру «є політичною розправою за принципову позицію».

Він додав, що братиме участь у слідчих діях і «вимагатиме справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців».

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Згодом в Офісі Зеленського прокоментували підозру Медведчуку.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

Також Баканов стверджує, що Медведчук з України не виїжджав. Хоча є підозри вважати, що Медведчук знаходиться на відпочинку у Хорватії. У вівторок його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».