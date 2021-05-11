Нардеп від ОПЗЖ: Медведчук нікуди не втік і прийде до слідчих

Ренат Кузьмін запевняє, що кум Путіна знаходиться в Україні

Однопартієць голови політради партії «Опозиційної платформи – За життя» Ренат Кузьмін заявляє, що Віктор Медведчук перебуває в Україні і обов’язково з’явиться до слідчих.

Про це Кузьмін написав у Facebook.

«Генпрокуратура, як зазвичай з грубими порушенням закону, з залученням спецназу СБУ намагалася вручити сфабриковану підозру в державній зраді лідеру ОПЗЖ Медведчуку. Підозру, звичайно ж не вручили, але, як завжди, встигли відзвітувати в ЗМІ про перемогу над кумом Путіна», – зазначив нардеп.

Він запевняє, що Медведчук знаходиться в Україні.

«Він нікуди не втік. Він завжди прибував до слідчих за повістками і далі буде приходити на допити і обов'язково доведе свою невинуватість», – стверджує Кузьмін.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Згодом в Офісі Зеленського прокоментували підозру Медведчуку.

Як стало відомо під час спільного брифінгу очільників СБУ та Офісу генпрокуратури, Медведчук у 2015 році віддав окупантам кримське родовище «Глибоке». Нагадаємо, нардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюється держзраді та у розграбуванні надр, які належать народу України.

Глава СБУ Іван Баканов оприлюднив інформацію щодо другої підозри Медведчуку і Козаку. Їх звинувачують в тому, що Віктор Медведчук передавав Тарасу Козаку секретну інформацію про розташування військового підрозділу ЗСУ. Окрім того, Медведчук і Козак готували проєкт «Промінь». Це план формування мережі агентів впливу з Росії для підривної діяльності в Україні.

Також Баканов стверджує, що Медведчук з України не виїжджав. Хоча є підозри вважати, що Медведчук знаходиться на відпочинку у Хорватії. У вівторок його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».