США відмовилися запроваджувати санкції проти Мексики



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Президент США Дональд Трамп задоволений переговорами із Мексикою

Мексика погодилася зупинити потік мігрантів

«Ми досягли результату» - так президент США, який повернувся до Вашингтона після європейського турне, прокоментував укладену в ніч на суботу угоду з Мексикою, передає Euronews.

Про подробиці Дональд Трамп розповів у Twitter: «Радий повідомити вам, що США і Мексика досягли угоди. Заплановане на понеділок введення мит (на мексиканські товари) призупинено на невизначений термін, - написав він. - Мексика, в свою чергу, погодилася прийняти рішучі заходи, щоб зупинити потоки мігрантів».

В опублікованій Держдепартаментом спільній декларації США і Мексики ідеться, що Мехіко «зробить безпрецедентні кроки щодо підвищення рівня забезпечення безпеки для припинення нелегальної міграції, включаючи розгортання військовослужбовців своєї Національної гвардії по всій території» країни, приділяючи першочергову увагу кордоні з США. «Мексика також вживатиме рішучих заходів по ліквідації організацій, що займаються контрабандою і торгівлею людьми», - наголошується в документі.



Тепер, згідно з досягнутими домовленостями, ті, хто перетинає американо-мексиканський кордон у пошуках притулку, будуть відправлятися назад в Мексику, де «зможуть очікувати розгляду своїх прохань на надання притулку». На території республіки їм будуть надані робочі місця, медичні та освітні послуги.



При цьому обидві сторони протягом 90 днів продовжуватимуть обговорення міграційного питання і можливих додаткових заходів в зв'язку з цим. Крім того, Сполучені Штати і Мексика зобов'язуються зміцнювати двостороннє співробітництво, включаючи обмін інформацією і координацію дій в боротьбі з незаконною міграцією.