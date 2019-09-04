«Мemento mori». Поліція знайшла записку на місці, де підірвали ректора тернопільського вишу



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4 вересня у Тернополі стався замах на вбивство ректора Андрія Крисоватого

Наразі слідство розглядає декілька версій злочину

Особа, яка підкинула вибуховий пристрій ректору Тернопільського національного економічного університету Андрію Крисоватому, залишила на місці злочину записку зі словами memento mori. Про це повідомила пресслужба Нацполіції в області в середу, 4 вересня.

«Подарунок від нас. Memento mori, ректор, Memento mori» - такою був зміст записки, що підкинули ректору ТНЕУ Андрію Крисоватому. Memento mori у перекладі з латинської - «пам'ятай, що [доведеться] вмирати», «пам'ятай про смерть».

Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол заявив, що слідство розглядає декілька версій злочину: особистий конфлікт, вимагання грошей, громадська і професійна діяльність потерпілого. Інцидент розслідують як замах на вбивство.

Нагадаємо, що сьогодні в Тернополі намагалися підірвати ректора вишу. Пакет з вибухівкою підкинули до будинку ректора Крисоватого. Він вибухнув, коли чоловік його підняв. Ректора і його дружину госпіталізовано у важкому стані.

За словами очевидців події, сильно постраждала кінцівка. Нещодавно потерпілому зробили операцію. Цю інформацію ще офіційно не підтвердили. Про стан дружини ректора поки що нічого не відомо. Однак вона теж серйозно травмувалася осколками під час вибуху.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого.