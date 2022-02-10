Меморіальний комплекс біля Батьківщини-Матері може опинитись у власності Коломойського (відео)

Меморіальний комплекс та музейні будівлі навколо монумента заборонені до приватизації згідно з чинним законодавством

Музейні будівлі та меморіальний комплекс біля монумента намагається приватизувати компанія, пов’язана із відомим бізнесменом

ТОВ «Архітектурна майстерня Інка», бенефіціаром якої донедавна був адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан, таємно намагається приватизувати нерухоме майно в Києві навколо монумента Батьківщина-Мати. Про це йдеться у розслідуванні блогера та політичного діяча, одного зі співзасновників політичної партії «Демократична сокира» Антона Швеця.

За інформацією Швеця, суддя Господарського суду міста Києва Людмила Шкурдова 15 лютого 2021 року ухвалила рішення на користь пов’язаної з Коломойським компанії, щодо можливості приватизації меморіального комплексу та музейних будівель навколо Батьківщини-Матері, незважаючи на те, що вони були заборонені до приватизації законодавством на момент укладення договору оренди.

«Суддя Шкурдова – це саме та суддя, яка прийняла позов від Коломойського про скасування націоналізації Приватбанку. І Коломойський використав «схематоз», аби його справа потрапила саме до судді Шкурдової», – вважає Антон Швець.

Зазначається, що наразі власницею компанії, на користь якої ухвалене рішення суду, є помічниця народного депутата від «Слуги Народу» Олександра Маріковського Олена Фасоль. До 2019 року співзасновником фірми був народний депутат від «Слуги Народу» Микола Сольський, а до 2018 року бенефіціаром цієї компанії був Андрій Богдан.

Швець зазначив, що у 2015 році ця фірма уклала договір з Фондом держмайна України про оренду вищезгаданих будівель. Окремим пунктом в договорі вказано, що приватизація цих об’єктів – заборонена за жодних умов, бо це меморіал.

Проте у грудні 2020 року «Архітектурна майстерня Інка» звернулася до Господарського Суду міста Києва з вимогою визнати договір недійсним та дозволити їм приватизацію частини меморіального комплексу.

«Третьою стороною в цій справі є Мінкульт, яким керує ексгенпродюсер «1+1» Коломойського Олександр Ткаченко. Результатом цієї конструкції стає рішення, за яким меморіальний комплекс з Батьківщиною-Матір’ю частково приватизуєтеся фірмою адвоката Коломойського», – підсумував Швець.

Раніше повідомлялося, що Коломойський отримав з держбюджету мільйони для будівництва собі злітної смуги.

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