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    Які шокуючі здібності мають Коломойський та Ахметов: Луценко склав «портрети»

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    Луценко пригадав декілька епізодів з особистого спілкування з олігархами - Які шокуючі здібності мають Коломойський та Ахметов: Луценко склав «портрети»
    Луценко пригадав декілька епізодів з особистого спілкування з олігархами
    фото: 24tv.ua

    Луценко зазначив, що в Коломойського та Ахметова унікальна пам'ять

    Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає Ігоря Коломойського «великим комбінатором», і, до того ж «бухгалтером глобального масштабу». Таку думку політик висловив під час інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

    «Ми, наприклад, сидимо і я йому кажу: чому у нас обкладається вивіз сталі, а не обкладається вивіз руди. Він тут же бере такий здоровий калькулятор, хвилин 10 розмірковує. Він виводить всесвітню тенденцію, ділить на кілограми, ампери, ще якусь холеру… Він найкращий бухгалтер великих величин, якого я бачив. Він в голові тримає всі ціни світових ринків, зв’язані між собою якісь речі. Для мене вони, наприклад, не пов’язані, а для нього пов’язані», – пригадав Луценко.

    Луценко також зазначив, що в Коломойського унікальна пам'ять, а ще він найкраще знає історію світу.

    Головною чеснотою іншого олігарха – Ріната Ахметова – колишній Генеральний прокурор вважає його менеджерські здібності та вміння підбирати кадри.

    «Ахметов – найкращий менеджер. Він не помічений в глибокому знанні історії або мистецтва. Але він зумів із свого життя винести урок – треба набирати найкращих менеджерів. У нього, з моєї точки зору, в «ДТЕКу» найкращі менеджери і найефективніший контроль над їх діями. Я кажу без жодних натяків. Він дуже їх контролює і якщо у нього відбувається за спиною, заводиться криса, вона вилітає негайно», – вважає Луценко.

    До того ж, за словами Луценка, Рінат Ахметов має унікальні здібності до запам’ятовування. «У нього унікальна пам'ять. Це людина, яка може в будь-який час дня сказати день народження будь-якого депутата», – підсумував Луценко.

    Також Луценко розповів, що олігарх Віктор Пінчук – «великий поціновувач мистецтва».

    Раніше Юрій Луценко привітав Москаля з днем народження та пригадав пов’язані із ним курйози.

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    Теги: Юрій Луценко Ігор Коломойський Рінат Ахметов олігархи
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    Які шокуючі здібності мають Коломойський та Ахметов: Луценко склав «портрети»