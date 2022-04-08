Про що заговорили європейські політики після побаченого в Бучі (фото)

Депутати Європарламенту на власні очі побачили звірства росіян в окупованих містах

Європейські політики, котрі побували 8 квітня у Бучі та Ірпені, вражені та шоковані побаченим. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Чому? Чому вони це робили? Ці питання я кілька разів чула сьогодні в Бучі та Ірпені від наших європейських партнерів, коли вони бачили звірства росіян», – написала Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, реакція європейців зрозуміла, адже одна річ – бачити страшні кадри на екрані телевізора, зовсім інша – пройтися залитою кров’ю землею.

«Кілька європейських політиків сказали мені, що після побаченого розуміють: у цій війні будь-яка надана Україні зброя – оборонна», – розповідає політикиня.

Іванна Климпуш-Цинцадзе також повідомила, що тепер 35 депутатів Європарламенту та депутати 11 національних парламентів різних країн розкажуть голу правду про російську «денацифікацію» своїм суспільствам і матимуть залізобетонні аргументи і за надання нам важкого озброєння, і за нищівні санкції проти вбивць.

Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель відвідали Бучу, де російські війська фактично влаштували геноцид мирним мешканцям.

Нагадаємо, 8 квітня у Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців.

Від деяких тіл залишилися лише фрагменти й встановити особу загиблих буде дуже важко.