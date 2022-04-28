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    Мер Дніпра розказав про добрий знак, який подала його хатня робітниця Надя

    Філатов переконаний, що&nbsp;неможливо перемогти народ, який воює за свою свободу, незалежність і просто фізичне виживання - Мер Дніпра розказав про добрий знак, який подала його хатня робітниця Надя
    Філатов переконаний, що неможливо перемогти народ, який воює за свою свободу, незалежність і просто фізичне виживання
    фото: ukraine-inform

    Борис Філатов переконаний, що повернення його хатньої робітниці – це знак, що перемога України близько

    Міському голові Дніпра Борису Філатову щодня надходять десятки повідомлень від різних людей із пропозиціями допомогти мешканцям міста, які опинилися у скруті через війну. Однак найбільше його потішило повернення хатньої робітниці Надії з-за кордону. Він вважає, що це добрий знак, адже жінка вирішила вдома чекати на перемогу України.

    «Щодня у мене з десяток дзвінків. Вінниця. Львів. Харків. Чернівці. Хмельницький. Маріуполь. Чернігів. Щодня ми дзвонимо один одному. Мери, керівники військових адміністрацій та голови облрад. Щодня ми допомагаємо один одному без втручання великих начальників, з'ясування стосунків і непотрібного піару. Неможливо перемогти народ, який воює за свою свободу, незалежність і просто фізичне виживання», – написав він.

    Філатов зазначив, що сьогодні повернулася його хатня робітниця Надія, донька якої проживає у Норвегії. Мер Дніпра переконаний, що це гарний знак, і перемога України вже близько.

    «У них все добре. Але Надя вирішила бути вдома. До нашої перемоги. Адже вдома так добре, правда?» – наголосив він.

    Нагадаємо, раніше Борис Філатов побував у Чернівцях і був шокований поведінкою переселенців. На його думку, переселенці мали б іти до місцевої влади чи волонтерів і допомагати їм, а не постійно проводити час у кафе.

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    Теги: росія окупанти переселенці Борис Філатов війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    Мер Дніпра розказав про добрий знак, який подала його хатня робітниця Надя