Головна Новини
search button user button menu button

Мер Харкова сказав, скільки коштів потрібно для відновлення міста

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Мер Харкова сказав, скільки коштів потрібно для відновлення міста
фото:dw

Україна не зможе знайти ці кошти самостійно і після закінчення бойових дій потребуватиме підтримки західних партнерів

На відновлення інфраструктури Харкова від ворожих обстрілів знадобиться щонайменше $9,5 млрд.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

«Зараз обстріл триває і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того, щоб відновити Харків, потрібно щонайменше $9,5 млрд.», – заявив мер Харкова.

За його словами, Україна не зможе знайти ці кошти самостійно і після закінчення бойових дій потребуватиме підтримки західних партнерів, зокрема, Сполучених штатів Америки.

Нагадаємо, на своєму засіданні Кабінет міністрів затвердив постанову, відповідно до якої визначені шість населених пунктів, відбудова яких проходитиме комплексно й за новими принципами.

Крім цього, Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проєкти для відбудови нашої країни. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Між тим, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проектів країна потребує понад $14 млрд. Про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.

Теги: Харків Україна Ігор Терехов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заборону знято: Єврокомісія узгодила з п'ятьма країнами імпорт української агропродукції
Заборону знято: Єврокомісія узгодила з п'ятьма країнами імпорт української агропродукції
28 квiтня, 21:51
США направили 43 кіберфахівців в Україну
Кіберпідтримка від США: в Україну їдуть фахівці проти російських хакерів
25 квiтня, 13:57
Руслана перемогла на Євробаченні 2004 року
На цьогорічному Євробаченні спалахнув скандал через українську співачку
22 квiтня, 16:43
Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні
Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні
21 квiтня, 13:54
Зеленський показав відео зі звільненими українськими полоненими
Зеленський показав відео зі звільненими українськими полоненими
18 квiтня, 10:31
Глава держави розповів, що є новий, уже 35-й оборонний пакет від Сполучених Штатів
Зеленський повідомив про хороші результати щодо зброї та руху до НАТО
8 квiтня, 21:07
«Україна не торгує своїми територіями». МЗС відреагувало на заяву президента Бразилії
«Україна не торгує своїми територіями». МЗС відреагувало на заяву президента Бразилії
7 квiтня, 12:58
Наслідки атаки росіян на Запорізьку область
Окупанти атакували «Шахедами» та авіабомбами: яка ситуація в регіонах
4 квiтня, 11:33
Максим Білявський
Експорт електроенергії допоможе ліквідувати дефіцит коштів в 20 млрд грн на енергоринку – «Центр Разумкова»
1 квiтня, 13:27

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
4905
Село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву
4846
Нічні обстріли Херсонщини та пожежа на російському заводі: головне за ніч
4822
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
4613
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
3364
Кому мають дякувати українські пенсіонери та бюджетники
3349
Камалія, яка розстається з чоловіком-мільярдером, потрапила в реєстр боржників

Новини

Мер Харкова сказав, скільки коштів потрібно для відновлення міста
Сьогодні, 04:14
В Україні оголошено сигнал повітряної тривоги (оновлено)
Сьогодні, 03:46
Над Бєлгородським районом РФ спацювала система ППО: що сталося
Сьогодні, 02:50
В окупованому Бердянську пролунали вибухи: зафіксовано «приліт» по аеропорту
Сьогодні, 01:13
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
Вчора, 23:41
У тимчасово окупованому Бердянську прогриміли вибухи
Вчора, 22:51

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту