Мер Харкова сказав, скільки коштів потрібно для відновлення міста

Україна не зможе знайти ці кошти самостійно і після закінчення бойових дій потребуватиме підтримки західних партнерів

На відновлення інфраструктури Харкова від ворожих обстрілів знадобиться щонайменше $9,5 млрд.

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Про це заявив мер міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

«Зараз обстріл триває і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того, щоб відновити Харків, потрібно щонайменше $9,5 млрд.», – заявив мер Харкова.

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За його словами, Україна не зможе знайти ці кошти самостійно і після закінчення бойових дій потребуватиме підтримки західних партнерів, зокрема, Сполучених штатів Америки.

Нагадаємо, на своєму засіданні Кабінет міністрів затвердив постанову, відповідно до якої визначені шість населених пунктів, відбудова яких проходитиме комплексно й за новими принципами.

Крім цього, Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проєкти для відбудови нашої країни. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Між тим, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проектів країна потребує понад $14 млрд. Про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.