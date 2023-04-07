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«Україна не торгує своїми територіями». МЗС відреагувало на заяву президента Бразилії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Україна не торгує своїми територіями». МЗС відреагувало на заяву президента Бразилії
фото ілюстративне

Українська позиція щодо Криму залишається незмінною

Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому Україна має поступатися хоча би сантиметром української землі. Про це заявив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, коментуючи заяву президента Бразилії.

«Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями», – йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час спілкування з журналістами 6 квітня запропонував Україні віддати Росії Крим. Він все ще вважає, що це гарантуватиме настання миру. Також він заявив, що Зеленський не може хотіти всього.

Тим часом Банкова вже описала сценарій деокупації Криму.

Теги: Крим Україна Бразилія МЗС

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