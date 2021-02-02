Мер Миколаєва синхронно перекладав депутатів від ОПЗЖ, які виступали російською (відео)

Сєнкевич нагадав депутатам, що згідно із законом посадовці мають говорити державною мовою під час виконання службових обов'язків

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на сесії міськради перекладав українською виступ місцевого депутата від «ОПЗЖ» Владислава Чайки. Той почав говорити російською, а на зауваження заявив, що «займається економікою, а не політикою».

Про це пише видання «НикВести».

Під час засідання Миколаївської міськради у вівторок, 2 лютого, Владислав Чайка взяв слово, щоб внести проєкт рішення у порядок денний засідання, при чому депутат звертався до колег російською.

На зауваження активістів, що перебували у сесійній залі, він відповів, що може розмовляти обома мовами.

«Для мене немає ніякої різниці. Ми зараз займаємося не політикою, ми займаємося економікою», - сказав депутат.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич нагадав йому, що згідно із законом про державну мову посадовці мають говорити державною мовою під час виконання службових обов'язків.

Однак депутат Чайка заявив, що не порушує цим Конституцію та почав говорити то російською, то українською.

«Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу», - заявив він.

Усі російські фрази Владислава Чайки мер синхронно перекладав українською, а пізніше переклав виступ ще одного депутата від «ОПЗЖ» - Олександра Медведєва.

«Я не знаю, скільки коштують послуги перекладача-мера. Це ми окремі розцінки складемо. За рахунок тих премій, які він собі виписує», - заявив Медведєв.

Зазначається, що нещодавно до Сенкевича звертався уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь і просив забезпечити виконання закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Таке прохання пан Кремінь висловив після того, як ще один депутат ОПЗЖ Руслан Москаленко під час одного з засідань Миколаївської міськради так само відмовився переходити з російської на українську.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про функціонування української мови як державної. Зокрема він зазначає, що українська мова має використовуватися в освітній та медичній сферах, у трудових відносинах та у сфері обслуговуванні споживачів, а також в публічних заходах, рекламі та інших сферах.

Крім того, закон зобов’язує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.