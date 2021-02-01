Скасування українського правопису: студенти й викладачі вийшли на акцію протесту (відео)

Поки що новий правопис діє

Протестували під Окружним адмінсудом, який скасував новий правопис

У понеділок, 1 лютого, студенти та викладачі вищих навчальних закладів влаштували акцію протесту проти скасування нового українського правопису.

Акція пройшла під будівлею Окружного адмінсуду. Активісти тримали в руках плакати з написами «Правопису-2019 бути!» і «Захистимо українську мову». Також на плакатах були приклади використання фемінітивів.

Серед учасників заходу були учні та викладачі Національного університету «Києво-Могилянська академія». Також були представники Руху опору капітуляції та студенти інших вищих навчальних закладів.



Час від часу учасники акції скандували «Новому правопису бути!». Активісти читали вірші, зокрема українського поета Івана Малковича «Напучування», Катерини Калитко «Ось тобі, жінко, мова. Стріляй із неї» та інші.

У четвер, 28 січня, Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) скасував постанову, якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

Кабінет міністрів оскаржить це рішення. Поки що новий правопис діє.

Нагадаємо, що фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису.

Український правопис у новій редакції розроблено фахівцями Української національної комісії з питань правопису. Він повинен замінити редакцію від 1992 року.