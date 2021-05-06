Декретна відпустка для чоловіків: Зеленський підписав закон

Законом визначено відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків дитини (матері та батька)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає розширення можливостей декретної відпустки для чоловіків. Про це повідомив Офіс президента.

Йдеться про закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька по догляду за дитиною № 1401-IX. Він покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіків та жінок у питанні поєднання роботи із сімейними обов’язками. Усуваються законодавчі прогалини, що обмежують право батька на відпустку по догляду за дитиною.

Згідно із Законом, така відпустка надаватиметься одній із перелічених осіб:

чоловіку, дружина якого народила дитину;

батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

бабі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).

Законом визначено відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків дитини (матері та батька).

Відповідні зміни внесено в статті 179, 181 Кодекс законів про працю України та статті 18, 20 Закону України «Про відпустки».

Законом також доповнено положення статті 182-1 Кодексу законів про працю України та статті 19 Закону України «Про відпустки» щодо права працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку та доповнено положення статті 51 Кодексу законів про працю України щодо можливості встановлення скороченої тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, та батьків, що виховують дітей без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).