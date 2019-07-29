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    Меркель дивилася серіал «Слуга народу» - Клімкін

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    <p>Які саме епізоди серіалу &laquo;Слуга народу&raquo; подивилася Меркель, поки невідомо</p> - Меркель дивилася серіал «Слуга народу» - Клімкін

    Які саме епізоди серіалу «Слуга народу» подивилася Меркель, поки невідомо

    За словами голови МЗС Клімкіна, для Меркель її команда нарізала декілька епізодів з серіалу «Слуга народу», щоб вона подивилася

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель дивилася фрагменти з серіалу «Слуга народу», де в ролі президента Голобородька знявся Володимир Зеленський.

    Про це глава міністр розповів в інтерв’ю Укрінформу.

    «Я вам можу відкрити таємницю, що коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала декілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася», - сказав Клімкін.

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    За словами міністра, він не знає, які саме епізоди подивилася Меркель.

    Клімкін додав, що «ще декілька міністрів закордонних справ дивилися серіал» і питали його думку стосовно цього.

    «Я вважаю, що деякі речі у серіалі зроблені дуже талановито», - зауважив голова МЗС.

    Нагадаємо, Зеленський 16 липня провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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