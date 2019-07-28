Прем’єр Британії назвав Меркель умову для ратифікації Brexit



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Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон

Джонсон озвучив «єдине рішення, яке дало б змогу досягти прогресу в угоді»

Новий прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон назвав умовою для ратифікації угоди про Brexit відмову від так званого бекстопу - запасного механізму по Північній Ірландії.

Про це він заявив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель у телефонній розмові, повідомляє Independent.

«Єдине рішення, яке дало б нам змогу досягти прогресу в угоді - це скасування бекстопу», - сказав Джонсон, додавши, що альтернативою є вихід Британії без угоди взагалі.

Раніше Джонсон, уперше виступаючи в парламенті як прем'єр-міністр, заявив, що з угоди про Brexit необхідно вилучити так званий «бекстоп». Джонсон пообіцяв домовитися про нову угоду щодо Brexit менш як за 99 днів і попередив: якщо лідери ЄС відмовляться, то Сполучене Королівство вийде без угоди.

27 липня Джонсон вимагав прибрати пункт про Північну Ірландію з угоди про Brexit.

Напередодні прем'єрміністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу без угоди може стати початком об'єднання Ірландії із Північною Ірландією.

Раніше новий британський прем'єрміністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не тільки вийде з складу Євросоюзу до 31 жовтня, але і укладе більш вигідну угоду Brexit з Євросоюзом.

При цьому він зазначив, що слід підготувати і варіант жорсткого Brexit без укладення угоди на випадок, якщо ЄС відмовиться від переговорів.

Напередодні голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відмовився відновити переговори про умови Brexit.