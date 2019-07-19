  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Меркель занепокоєна через підтримку Росією правих популістських партій у Європі

    • Розсилка
    Меркель зазначила, що розслідування підтримки Росією партії Сальвіні&nbsp;має бути справою італійської політики - Меркель занепокоєна через підтримку Росією правих популістських партій у Європі
    Меркель зазначила, що розслідування підтримки Росією партії Сальвіні має бути справою італійської політики

    За словами бундесканцлерки, усі, хто прагнуть хороших відносин з Росією, «мають дивитися на реальність – а реальність все ж інша, ніж бажалося б»

    Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила занепокоєння з приводу підтримки Росією правих популістських партій у Європі.

    Про це глава федерального уряду ФРН заявила під час великої щорічної пресконференції 19 липня в Берліні, повідомляє Укрінформ.

    «Ми неодноразово бачили, як праві популістські партії отримують велику підтримку з боку Росії. І це викликає у нас занепокоєння», - заявила Меркель, коментуючи скандал навколо російського фінансування партії Сальвіні в Італії та вплив Кремля на європейських правих у цілому.

    Читайте також

    За словами бундесканцлерки, усі, хто прагнуть хороших відносин з Росією, «мають дивитися на реальність – а реальність все ж інша, ніж бажалося б».

    Меркель зазначила, що, звісно, чула про скандал в Італії навколо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні «Ліга Півночі». Втім, за її словами, розслідування цього випадку має бути справою італійської політики.

    Як повідомлялося, прокуратура Мілана почала розслідування щодо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні «Ліга Півночі».

    Раніше видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії «Ліга Півночі» з чиновниками Кремля, під час яких італійці, нібито, домовлялися про фінансову підтримку.

    Пізніше Сальвіні заперечив цю інформацію та пообіцяв судитися з американським виданням.

    Читайте також
    прокуратура Ангела Меркель популізм Європа Італія партії скандал фінансування розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ