Меркель занепокоєна через підтримку Росією правих популістських партій у Європі



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Меркель зазначила, що розслідування підтримки Росією партії Сальвіні має бути справою італійської політики

За словами бундесканцлерки, усі, хто прагнуть хороших відносин з Росією, «мають дивитися на реальність – а реальність все ж інша, ніж бажалося б»

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила занепокоєння з приводу підтримки Росією правих популістських партій у Європі.

Про це глава федерального уряду ФРН заявила під час великої щорічної пресконференції 19 липня в Берліні, повідомляє Укрінформ.

«Ми неодноразово бачили, як праві популістські партії отримують велику підтримку з боку Росії. І це викликає у нас занепокоєння», - заявила Меркель, коментуючи скандал навколо російського фінансування партії Сальвіні в Італії та вплив Кремля на європейських правих у цілому.

За словами бундесканцлерки, усі, хто прагнуть хороших відносин з Росією, «мають дивитися на реальність – а реальність все ж інша, ніж бажалося б».

Меркель зазначила, що, звісно, чула про скандал в Італії навколо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні «Ліга Півночі». Втім, за її словами, розслідування цього випадку має бути справою італійської політики.

Як повідомлялося, прокуратура Мілана почала розслідування щодо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні «Ліга Півночі».

Раніше видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії «Ліга Півночі» з чиновниками Кремля, під час яких італійці, нібито, домовлялися про фінансову підтримку.

Пізніше Сальвіні заперечив цю інформацію та пообіцяв судитися з американським виданням.