Меркель пророкують посаду глави Єврокомісії



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Термін повноважень Меркель на посаді канцлера ФРН закінчується у 2021 році

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель може в майбутньому зайняти керівну посаду на європейському рівні.

«Я не можу собі уявити, що Ангела Меркель безслідно зникне», - сказав він в інтерв'ю медіа-групі Funke, опублікованому в суботу, 20 квітня. Юнкер зазначив, що Меркель – особистість гідна поваги, пише DW.

За словами, Меркель має високу кваліфікацію і гідна зайняти керівну посаду в ЄС. Термін її повноважень на посаді канцлера ФРН закінчується у 2021 році.

Спостерігачі постійно спекулюють про можливість переходу Меркель на один з постів в керівництві ЄС, зазначає агентство dpa. Сама Меркель раніше заявляла, що більше не прагне зайняти будь-яку політичну посаду.

Після виборів до Європарламенту в кінці травня на місце Юнкера прийде інший політик. Зміниться також і голова Ради ЄС. Наразі цей пост займає Дональд Туск. Юнкер запропонував, щоб кандидата на пост голови Єврокомісії висунула партія, яка здобуде перемогу на виборах до Європарламенту.

Сам Юнкер вирішив не боротися за переобрання на посаду голови Єврокомісії. Термін його повноважень закінчується 31 жовтня.

До слова, кандидат на пост глави Єврокомісії і лідер фракції Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті (туди входить і Християнсько-демократичний союз, довгі роки очолюваний Ангелою Меркель) Манфред Вебер оголосив, що в разі обрання його главою Єврокомісії має намір домогтися зупинки будівництва газопроводу «Північний потік – 2».