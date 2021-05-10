Мешканців Львівщини просять мати при собі документи через проведення масштабних навчань

СБУ планує навчання в умовах «максимально наближених до реальних»

Проведення масштабних антитерористичних та контрдиверсійних військових навчань заплановано на цьому тижні у Львівській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласне управління Служби безпеки України.

«У період з 12 по 14 травня 2021 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області проведе планові антитерористичні та контрдиверсійні навчання. Масштабні тренування відбудуться в умовах максимально наближених до реальних», – йдеться у повідомленні.

Також Служба безпеки України просить жителів та гостей м. Жовква, с.м.т. Куликів та м. Дубляни із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

«Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини», – наголосили у СБУ.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України провела багатоетапні антитерористичні навчання по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних з Росією районах.