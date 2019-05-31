У Львові побудували завод з виробництва сучасного газового обладнання



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Ядром нового заводу стали роботизовані зварювальні комплекси

19 газорозподільних компаній, які працюють під брендом Регіональної газової компанії, запустили в роботу найбільший в Україні завод з виробництва сучасних ШГРП (шафових газорегуляторних пунктів). Нове виробництво RGC Production розміщено у Львові, і націлене на забезпечення потреб внутрішнього ринку, а в перспективі - вихід на міжнародні ринки.

У найближчі роки в Україні необхідно замінити майже 20 тис. ШГРП, які вже вичерпали термін експлуатації. Це обладнання необхідне для регулювання і підтримання стабільного тиску природного газу в розподільних мережах, що забезпечує надійність і безпеку газопостачання та безперебійну доставку газу кожному споживачу.

«Якість і технічні характеристики регуляторних пунктів від українських постачальників нас не влаштовували. Вартість же імпортного обладнання дуже висока. Тому з’явилась ідея налагодити виробництво надійних і сучасних ШГРП власними силами», - сказав Олександр Волович, керівник проекту RGC Production.

Весь комплекс робіт зі створення нового автоматизованого заводу у Львові - від ідеї до першої продукції - зайняв всього 6 місяців. Ядром нового заводу стали роботизовані зварювальні комплекси. На початковому етапі для складання ШГРП використовують до 50% імпортних комплектуючих. Надалі заплановано зростання локалізації виробництва в міру налагодження виробництва вітчизняних аналогів.

Вихід заводу RGC Production на проектну потужність - 900 одиниць на рік - запланований на осінь 2019 року. Вчора, 30 травня, зійшла з конвеєра перша партія ШГРП в кількості 8 шт.