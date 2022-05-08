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    Мешканцям окупованого Енергодара пропонують гроші за участь в «дні перемоги»

    За участь в заходах 9 травня обіцяють платити готівковими рублями - Мешканцям окупованого Енергодара пропонують гроші за участь в «дні перемоги»
    За участь в заходах 9 травня обіцяють платити готівковими рублями
    Ілюстративне фото

    Через масовий опір містян окупантам не вдається набрати масовку

    Окупантам не вдається зібрати охочих взяти участь у завтрашній акції до «дня перемоги» в Енергодарі, через що вони пропонують мешканцям гроші за участь у заході. Про це повідомляється у Телеграмі новин Енергодара.

    «За участь у масових заходах 9 травня рашисти готові платити готівковими рублями, аби тільки якнайбільше городян зголосились долучитись до масовки. Шукають учасників і роздають напередодні «свята» так звану гуманітарку – ліки та продукти», – йдеться у дописі.

    Адміністратори каналу закликають сусідів утриматись від участі в будь-яких масових заходах 9 травня.

    «Енергодарці, не йдіть на угоду з сумлінням та не загравайте з небезпекою, адже відпрацювати «безплатний сир» доведеться по повній, засвітившись на пропагандистських телеканалах та «отримавши на горіхи» під час провокацій, які зі 100% вірогідністю будуть влаштовані окупантами. Бо сьогодні ви сито поїсте, а завтра можете втратити найцінніше – життя», – йдеться у повідомленні.

    Як раніше повідомлялось, у тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі Запорізької області директори шкіл змушують дітей надягати георгіївські стрічки та вчити вірші про війну.

    У тимчасово окупованому Маріуполі, попри заперечення росіян, також готуються до параду 9 травня. Для проведення «урочистих заходів» до зруйнованого міста прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко.

    Після сьогоднішньої відправи в головному храмі росйських збройних сил патріарх РПЦ пояснив у ім’я чого росіяни убивають українців.

    Сьогодні з «днем перемоги» українців цинічно привітав Володимир Путін, який заодно побажав лідерам маріонеткових псевдореспублік Донбасу «перемоги, як у 1945-му».

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    Теги: росія окупанти свята війна путін гроші РПЦ продукти Україна Запорізька область ліки окупація #stoprussia
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    Мешканцям окупованого Енергодара пропонують гроші за участь в «дні перемоги»