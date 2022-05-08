Мешканцям окупованого Енергодара пропонують гроші за участь в «дні перемоги»

Через масовий опір містян окупантам не вдається набрати масовку

Окупантам не вдається зібрати охочих взяти участь у завтрашній акції до «дня перемоги» в Енергодарі, через що вони пропонують мешканцям гроші за участь у заході. Про це повідомляється у Телеграмі новин Енергодара.

«За участь у масових заходах 9 травня рашисти готові платити готівковими рублями, аби тільки якнайбільше городян зголосились долучитись до масовки. Шукають учасників і роздають напередодні «свята» так звану гуманітарку – ліки та продукти», – йдеться у дописі.

Адміністратори каналу закликають сусідів утриматись від участі в будь-яких масових заходах 9 травня.

«Енергодарці, не йдіть на угоду з сумлінням та не загравайте з небезпекою, адже відпрацювати «безплатний сир» доведеться по повній, засвітившись на пропагандистських телеканалах та «отримавши на горіхи» під час провокацій, які зі 100% вірогідністю будуть влаштовані окупантами. Бо сьогодні ви сито поїсте, а завтра можете втратити найцінніше – життя», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялось, у тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі Запорізької області директори шкіл змушують дітей надягати георгіївські стрічки та вчити вірші про війну.

У тимчасово окупованому Маріуполі, попри заперечення росіян, також готуються до параду 9 травня. Для проведення «урочистих заходів» до зруйнованого міста прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко.

Після сьогоднішньої відправи в головному храмі росйських збройних сил патріарх РПЦ пояснив у ім’я чого росіяни убивають українців.

Сьогодні з «днем перемоги» українців цинічно привітав Володимир Путін, який заодно побажав лідерам маріонеткових псевдореспублік Донбасу «перемоги, як у 1945-му».