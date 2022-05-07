  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Між Ірпенем і Києвом частково відновилося залізничне сполучення

    Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка - Між Ірпенем і Києвом частково відновилося залізничне сполучення
    Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка
    фото: Кирило Тимошенко

    Від сьогодні розпочав свій рух поїзд Бородянка – Святошин

    На Київщині було відновлено залізничний міст через річку Ірпінь, який з’єднує Київ з Бородянкою.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Між Ірпенем і Києвом частково відновилося залізничне сполучення
    Між Ірпенем і Києвом частково відновилося залізничне сполучення
    Між Ірпенем і Києвом частково відновилося залізничне сполучення
    Між Ірпенем і Києвом частково відновилося залізничне сполучення
    фото: Кирило Тимошенко

    Від сьогодні розпочав свій рух поїзд Бородянка – Святошин, а найближчим часом планується поновити курсування поїздів міжнародного сполучення. Про це повідомив на своїй сторінці на Facebook мер Ірпеня Олександр Маркушин.

    «Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка», – написав він.

    Мер Ірпеня також подякував керівництву та колективу «Укрзалізниці», міністру інфраструктури України, Офісу Президента і Президенту за сприяння у швидкому відновленні мосту.

    «Попереду відкриття залізничного сполучення з Бучею, Ворзелем, Бородянкою та іншими населеними пунктами Київщини. Маршрутом курсуватимуть поїзди Kyiv City Express», – зазначив заступник Керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

    Теги: росія окупанти Київ війна мер Ірпінь Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Між Ірпенем і Києвом частково відновилося залізничне сполучення