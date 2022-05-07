Між Ірпенем і Києвом частково відновилося залізничне сполучення

Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка

Від сьогодні розпочав свій рух поїзд Бородянка – Святошин

На Київщині було відновлено залізничний міст через річку Ірпінь, який з’єднує Київ з Бородянкою.

Від сьогодні розпочав свій рух поїзд Бородянка – Святошин, а найближчим часом планується поновити курсування поїздів міжнародного сполучення. Про це повідомив на своїй сторінці на Facebook мер Ірпеня Олександр Маркушин.

«Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка», – написав він.

Мер Ірпеня також подякував керівництву та колективу «Укрзалізниці», міністру інфраструктури України, Офісу Президента і Президенту за сприяння у швидкому відновленні мосту.

«Попереду відкриття залізничного сполучення з Бучею, Ворзелем, Бородянкою та іншими населеними пунктами Київщини. Маршрутом курсуватимуть поїзди Kyiv City Express», – зазначив заступник Керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.