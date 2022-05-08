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    Мешканець Полтавщини сідає до тюрми за бійку через «ковідний» карантин

    До набрання ним законної сили до фігуранта справи застосовано запобіжний захід &ndash; особисте зобов&rsquo;язання - Мешканець Полтавщини сідає до тюрми за бійку через «ковідний» карантин
    До набрання ним законної сили до фігуранта справи застосовано запобіжний захід – особисте зобов’язання
    фото з відкритих джерел

    Під час з’ясування стосунків зловмисник вдарив заступника директора кулаком в обличчя, який отримав тяжкі тілесні ушкодження

    На Полтавщині 35-річного мешканця Миргорода засуджено на 5,5 років за спричинення колишньому заступнику директора місцевого центрального ринку умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу). Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

    За матеріалами справи у червні 2020 року на території ринку між заступником директора та обвинуваченим виник конфлікт, пов'язаний із недотриманням останнім карантинних заходів проти розповсюдження Covid-19.

    Під час з’ясування стосунків зловмисник вдарив заступника директора кулаком в обличчя. Від удару потерпілий упав на асфальт, отримавши тяжкі тілесні ушкодження.

    За обвинувачення Миргородської окружної прокуратури вирок постановлено Миргородським міськрайонним судом. До набрання ним законної сили до фігуранта справи застосовано запобіжний захід – особисте зобов’язання.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація коронавірус #stoprussia
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    Мешканець Полтавщини сідає до тюрми за бійку через «ковідний» карантин