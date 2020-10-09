Під Києвом масштабна пошукова операція: зник безвісти чоловік (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До пошуку чоловіка залучені поліція, кінологи, військовослужбовці Нацгвардії Фото: Нацполіція

Чоловік вийшов з лікарні і додому не повернувся

Поліція Київщини розшукує безвісно зниклого 32-річного жителя села Гоголів Броварського району Олега Тарасенка.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Про зникнення чоловіка до поліції повідомила його сусідка. Відомо, що 25 вересня чоловік вийшов з лікарні і додому не повернувся.

Наразі триває масштабна пошукова операція за участю особового складу Броварського відділу поліції, кінологів, військовослужбовців Національної гвардії України та громадськості.

Прикмети чоловіка: середньої статури, має світле волосся, у день зникнення чоловік був одягнений у штани та футболку темного кольору.





«Шановні громадяни! Просимо при наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження чоловіка, повідомити за номером спецлінії поліції «102», - закликають правоохоронці.