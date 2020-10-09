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    Під Києвом масштабна пошукова операція: зник безвісти чоловік (фото)

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    До пошуку чоловіка залучені&nbsp;поліція, кінологи, військовослужбовці Нацгвардії - Під Києвом масштабна пошукова операція: зник безвісти чоловік (фото)
    До пошуку чоловіка залучені поліція, кінологи, військовослужбовці Нацгвардії
    Фото: Нацполіція

    Чоловік вийшов з лікарні і додому не повернувся

    Поліція Київщини розшукує безвісно зниклого 32-річного жителя села Гоголів Броварського району Олега Тарасенка.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Про зникнення чоловіка до поліції повідомила його сусідка. Відомо, що 25 вересня чоловік вийшов з лікарні і додому не повернувся.

    Наразі триває масштабна пошукова операція за участю особового складу Броварського відділу поліції, кінологів, військовослужбовців Національної гвардії України та громадськості.

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    Під Києвом масштабна пошукова операція: зник безвісти чоловік (фото)
    Під Києвом масштабна пошукова операція: зник безвісти чоловік (фото)

    Прикмети чоловіка: середньої статури, має світле волосся, у день зникнення чоловік був одягнений у штани та футболку темного кольору.


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    «Шановні громадяни! Просимо при наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження чоловіка, повідомити за номером спецлінії поліції «102», - закликають правоохоронці.

    Національна поліція України Київщина чоловік розшук
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