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    Facebook заблокував рекламу цибулі, бо та занадто сексуальна

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    Як виявилося, найкрасивіша і дуже сексуальна цибуля росте в Канаді - Facebook заблокував рекламу цибулі, бо та занадто сексуальна
    Як виявилося, найкрасивіша і дуже сексуальна цибуля росте в Канаді

    Рекламу заборонили алгоритми соцмережі

    Facebook видалив рекламу цибулі, бо алгоритм соцмережі вирішив, що зображення овоча занадто сексуальне. Про це пише видання CBC.

    Рекламу розмістила канадська компанія Gaze Seed Company, яка хотіла продати цибулю сорту волла волла. У компанії вважають, що округла цибуля здалася соцмережі схожою на жіночі груди чи сідниці.

    Вони навіть створили колаж, у якому показали, як це могло б виглядати.

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    Facebook заблокував рекламу цибулі, бо та занадто сексуальна
    Facebook заблокував рекламу цибулі, бо та занадто сексуальна

    У Facebook вже визнали, що програма, яка опрацьовувала зображення, помилилася.

    «Ми використовуємо автоматичні технологіі, щоб в наших додатках не було оголеності. Але іноді він не може відрізнити цибулю волла волла від… Ну, ви розумієте. Ми відновили роботу рекламу і перепрошуємо за проблеми, які могли принести цій компанії», — написав Мег Сінклейр, глава відділу комунікацій Facebook в Канаді.


    Facebook соціальні мережі реклама секс
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