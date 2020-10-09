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    У Києві судитимуть жінку, яка 18 разів «мінувала» будівлю в Києві

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    Псевдомінерку затримали в Полтаві - У Києві судитимуть жінку, яка 18 разів «мінувала» будівлю в Києві
    Псевдомінерку затримали в Полтаві
    Фото: Нацполіція

    Жінці загрожує до восьми років тюремного ув’язнення

    Слідчі столичної поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка систематично «заміновувала» будівлю у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Нагадаємо, що на початку липня цього року до правоохоронців неодноразово надходили повідомлення про закладену вибухівку у будівлі в Шевченківському районі. На всі виклики виїжджали слідчо-оперативні групи, рятувальники, лікарі та працівники вибухотехнічної служби, які ретельно перевіряли приміщення та прилеглу територію й ніяких підозрілих предметів чи речовин не знаходили.

    Правоохоронці з’ясували, що хибні повідомлення у поліцію надсилала жінка через таксофон та за допомогою мобільного телефону.

    «У ході досудового розслідування ми задокументували 18 викликів про «мінування» одного приміщення. Провівши клопітку роботу і опрацювавши великий об’єм інформації, псевдомінерку затримали у Полтаві. Це – мешканка столиці, 1964 року народження. Крім того, ми встановили, що, аби уникнути кримінальної відповідальності, після скоєння злочину жінка тікала з міста та змінювала номери мобільних телефонів», - розповіла слідча Шевченківського управління поліції Катерина Мазанович.

    Слідчі повідомили правопорушниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

    Наразі досудове розслідування завершено та слідчі скерували до Шевченківського районного суду обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження. За скоєне правопорушниці загрожує від чотирьох до восьми років тюремного ув’язнення.

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    У Києві судитимуть жінку, яка 18 разів «мінувала» будівлю в Києві
    У Києві судитимуть жінку, яка 18 разів «мінувала» будівлю в Києві

    Нагадаємо, у липні повідомлялося про затримання в Полтаві жінки, яка систематично «заміновувала» будівлю у Шевченківському районі столиці.

    Національна поліція України Полтава Київ суд кримінал замінування жінка злочин
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