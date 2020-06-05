«Ми перевірили їх». Голова Хмельниччини виклав власну версію походу у кафе з президентом



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Разом із Зеленським за одним столиком були: перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Симчишин

Чиновник каже, що проти нього не складали протокол через порушення карантину

Голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет заявив, що правоохоронні органи не складали щодо нього адмінпротокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил карантину) після відвідування з президентом Володимиром Зеленським кав’ярні у Хмельницькому 3 червня.

Про це сьогодні високопосадовець сказав під час брифінгу.

«Ідея з відвідуванням кав’ярні полягала у тому, що каву мали спожити на вулиці. Однак на запитання головного санітарного лікаря України (Віктор Ляшко супроводжував главу держави того дня), чи готовий заклад розпочати роботу з 5 червня, представники кав’ярні відповіли, що так. І запропонували провести перевірку. Тому ми перевірили, як готова кав’ярня до відкриття», – пояснив голова ОДА.

Напередодні у кафе, куди під час карантину прийшов Зеленський, також пояснили ситуацію. Там розповіли, що пустили президента, бо «є норми культури», а на вулиці йшов дощ.

Нагадаємо, 3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвідчитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.

«Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив… Мені сказали, запросили, я зайшов, усе там перевірив», – сказав він під час огляду ремонту дороги на Хмельниччині.

Зазначимо, що наступного дня, 4 чкрвня, Зеленський продовжив порушувати карантин. На нараді з туроператорами президент єдиний, хто був без маски та торкався обличчя руками, попри численні застороги медиків.



