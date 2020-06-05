«Ми перевірили їх». Голова Хмельниччини виклав власну версію походу у кафе з президентом
Чиновник каже, що проти нього не складали протокол через порушення карантину
Голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет заявив, що правоохоронні органи не складали щодо нього адмінпротокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил карантину) після відвідування з президентом Володимиром Зеленським кав’ярні у Хмельницькому 3 червня.
Про це сьогодні високопосадовець сказав під час брифінгу.
«Ідея з відвідуванням кав’ярні полягала у тому, що каву мали спожити на вулиці. Однак на запитання головного санітарного лікаря України (Віктор Ляшко супроводжував главу держави того дня), чи готовий заклад розпочати роботу з 5 червня, представники кав’ярні відповіли, що так. І запропонували провести перевірку. Тому ми перевірили, як готова кав’ярня до відкриття», – пояснив голова ОДА.
Напередодні у кафе, куди під час карантину прийшов Зеленський, також пояснили ситуацію. Там розповіли, що пустили президента, бо «є норми культури», а на вулиці йшов дощ.
Нагадаємо, 3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.
У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвідчитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.
Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.
«Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив… Мені сказали, запросили, я зайшов, усе там перевірив», – сказав він під час огляду ремонту дороги на Хмельниччині.
Зазначимо, що наступного дня, 4 чкрвня, Зеленський продовжив порушувати карантин. На нараді з туроператорами президент єдиний, хто був без маски та торкався обличчя руками, попри численні застороги медиків.